65-летняя жена, подруга или дочь Екатерины Терешкович: Кто станет матерью ребенка Гогена Солнцева
Эпатажный шоумен Гоген Солнцев и его 65-летняя супруга давно заявляли, что хотят завести ребенка. Пара ещё серьёзней отнеслась к этому вопросу, когда узнала о материальной помощи от государства семьям, у которых появился первый ребенок.
Чтобы приблизиться к реализации своей мечты, Екатерина и Гоген начали заниматься собственным здоровьем. Невзирая на вирусную эпидемию, они начали бегать в парке, а также консультировались о всевозможных современных методах, которые смогут помочь этой семье завести ребенка.
Специалисты посоветовали супруге Солнцева пройти курс лечения гормональными препаратами для запуска яичников, а потом воспользоваться суррогатным материнством. Через некоторое время Гоген посетил врача уже с подругой Лидией, которая оказалась более приспособлена к рождению детей. Не так давно её прочили в любовницы Солнцева.
Екатерина Терешкович, супруга шоумена, возмутилась таким поступком молодого человека. Терешкович нашла поддержку в виде своей дочери Полины и временно переехала к ней. На одном из телешоу Полина заявила, что для счастья своей мамы готова стать суррогатной матерью для ребёнка эпатажной пары.
Чтобы приблизиться к реализации своей мечты, Екатерина и Гоген начали заниматься собственным здоровьем. Невзирая на вирусную эпидемию, они начали бегать в парке, а также консультировались о всевозможных современных методах, которые смогут помочь этой семье завести ребенка.
Специалисты посоветовали супруге Солнцева пройти курс лечения гормональными препаратами для запуска яичников, а потом воспользоваться суррогатным материнством. Через некоторое время Гоген посетил врача уже с подругой Лидией, которая оказалась более приспособлена к рождению детей. Не так давно её прочили в любовницы Солнцева.
Екатерина Терешкович, супруга шоумена, возмутилась таким поступком молодого человека. Терешкович нашла поддержку в виде своей дочери Полины и временно переехала к ней. На одном из телешоу Полина заявила, что для счастья своей мамы готова стать суррогатной матерью для ребёнка эпатажной пары.