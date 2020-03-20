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65-летняя жена, подруга или дочь Екатерины Терешкович: Кто станет матерью ребенка Гогена Солнцева

Эпатажный шоумен Гоген Солнцев и его 65-летняя супруга давно заявляли, что хотят завести ребенка. Пара ещё серьёзней отнеслась к этому вопросу, когда узнала о материальной помощи от государства семьям, у которых появился первый ребенок.
65-летняя жена, подруга или дочь Екатерины Терешкович: Кто станет матерью ребенка Гогена Солнцева

Чтобы приблизиться к реализации своей мечты, Екатерина и Гоген начали заниматься собственным здоровьем. Невзирая на вирусную эпидемию, они начали бегать в парке, а также консультировались о всевозможных современных методах, которые смогут помочь этой семье завести ребенка.

Специалисты посоветовали супруге Солнцева пройти курс лечения гормональными препаратами для запуска яичников, а потом воспользоваться суррогатным материнством. Через некоторое время Гоген посетил врача уже с подругой Лидией, которая оказалась более приспособлена к рождению детей. Не так давно её прочили в любовницы Солнцева.

Екатерина Терешкович, супруга шоумена, возмутилась таким поступком молодого человека. Терешкович нашла поддержку в виде своей дочери Полины и временно переехала к ней. На одном из телешоу Полина заявила, что для счастья своей мамы готова стать суррогатной матерью для ребёнка эпатажной пары.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:47

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