Ухажер звезды проекта "Дом-2" Екатерины Скалон оказался женат





Ради Виктора Изотова Екатерина Скалон вернулась в Москву,где молодой человек терпеливо ждал ее в периметре на протяжении двух недель. Сразу после прихода мужчина признался, что блондинка ему нравится, и он хотел бы построить с ней крепкие отношения. Сама Скалон долго думала, стоит ли ей снова поддаваться чувствам, но в итоге сдалась.Молодой человек ради встречи в избранницей устроил для нее романтические свидание. Именно за ужином Екатерина Скалон узнала, что Виктор Изотов, как оказалось, до сих пор состоит в законном браке, правда, по его словам, с бывшей возлюбленной не живет. Несмотря на доводы молодого человека, звезда реалити-шоу была явно шокирована таким поворотом событий.