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Ухажер звезды проекта "Дом-2" Екатерины Скалон оказался женат

Звезда проекта "Дом-2" Екатерина Скалон, несмотря на все попытки, пока так и не смогла построить отношения в периметре. Недавно к блондинке пришел мужчина, однако позже выяснилось, что он до сих пор женат.
Ухажер звезды проекта "Дом-2" Екатерины Скалон оказался женат

Ради Виктора Изотова Екатерина Скалон вернулась в Москву,где молодой человек терпеливо ждал ее в периметре на протяжении двух недель. Сразу после прихода мужчина признался, что блондинка ему нравится, и он хотел бы построить с ней крепкие отношения. Сама Скалон долго думала, стоит ли ей снова поддаваться чувствам, но в итоге сдалась.

Молодой человек ради встречи в избранницей устроил для нее романтические свидание. Именно за ужином Екатерина Скалон узнала, что Виктор Изотов, как оказалось, до сих пор состоит в законном браке, правда, по его словам, с бывшей возлюбленной не живет. Несмотря на доводы молодого человека, звезда реалити-шоу была явно шокирована таким поворотом событий.

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Добавил: Joker Сегодня, 08:38

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