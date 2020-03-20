Звезда проекта "Дом-2" Анастасия Голд назвала Илью Яббарова "ублюдком"





В одном из последних эфиров Анастасия Голд и Илья Яббаров снова начали ссориться. Сначала молодые люди просто высказывали недовольство поведением друг друга, но в итоге все дошло до того, что брюнетка назвала мужчину "ублюдком". Правда, Голд пожалела о сказанном и даже попросила у возлюбленного прощения, однако надолго это ситуацию не спасло.На Лобном месте Анастасия Голд и Илья Яббаров вспомнили все былые обиды, снова стали ссориться и высказывать друг другу неприятные вещи. Дошло до того, что проектанты заговорили о расставании.