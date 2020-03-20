Ольга Бузова стала часто снимать юмористические вайны вместе с Давидом Манукяном
Телеведущая и звезда проекта "Дом-2" Ольга Бузова в последнее время все чаще стала показывать в разделе Stories в Instagram смешные короткие видео - вайны. Как известно, именно благодаря ним завоевал аудиторию блогер и избранник певицы Давид Манукян.
Недавно Ольга Бузова разместила в своем микроблоге в Instagram новый смешной ролик. На нем певица подходит к камере и у нее резко начинает увеличиваться голова. Чтобы добиться смешного эффекта, знаменитость использовала один из фильтров, которых в соцсети достаточно много.
Фанаты Ольги Бузовой заметили, что с появлением в ее жизни Давида Манукяна подобные смешные ролики с ее участием и совместных с молодым человеком стало все больше. Поклонники сразу же предположили, что именно Дава влияет на свою возлюбленную таким образом, что она стала осваивать новый для себя стиль съемки.
Недавно Ольга Бузова разместила в своем микроблоге в Instagram новый смешной ролик. На нем певица подходит к камере и у нее резко начинает увеличиваться голова. Чтобы добиться смешного эффекта, знаменитость использовала один из фильтров, которых в соцсети достаточно много.
Фанаты Ольги Бузовой заметили, что с появлением в ее жизни Давида Манукяна подобные смешные ролики с ее участием и совместных с молодым человеком стало все больше. Поклонники сразу же предположили, что именно Дава влияет на свою возлюбленную таким образом, что она стала осваивать новый для себя стиль съемки.