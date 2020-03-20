Ольга Бузова стала часто снимать юмористические вайны вместе с Давидом Манукяном





Недавно Ольга Бузова разместила в своем микроблоге в Instagram новый смешной ролик. На нем певица подходит к камере и у нее резко начинает увеличиваться голова. Чтобы добиться смешного эффекта, знаменитость использовала один из фильтров, которых в соцсети достаточно много.Фанаты Ольги Бузовой заметили, что с появлением в ее жизни Давида Манукяна подобные смешные ролики с ее участием и совместных с молодым человеком стало все больше. Поклонники сразу же предположили, что именно Дава влияет на свою возлюбленную таким образом, что она стала осваивать новый для себя стиль съемки.