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Маленькая дочь Ольги Рапунцель Василиса ругается матом

Звезда проекта "Дом-2" Ольга Рапунцель часто хвалится успехами своей 2-летней дочери Василисы. Девочка практически не разговаривает, а потому родители стремятся показать ее умения. Тем не менее, недавно в Сети появилось видео, где малышка ругается матом.
Маленькая дочь Ольги Рапунцель Василиса ругается матом

Ролик опубликовала сама Ольга Рапунцель, хотя поклонники недоумевают, как мать может показывать такое на всю страну. Возможно, для Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко подобное поведение девочки не является чем-то шокирующим, тем не менее, молодую мамочку уже активно критикуют поклонники реалити-шоу.

Многие, стоит отметить, не удивлены, что малышка ведет себя подобным образом, ведь она растет в атмосфере постоянных скандалов и ссор, и даже рукоприкладства.

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Добавил: Joker Сегодня, 08:32

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