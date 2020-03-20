Маленькая дочь Ольги Рапунцель Василиса ругается матом





Ролик опубликовала сама Ольга Рапунцель, хотя поклонники недоумевают, как мать может показывать такое на всю страну. Возможно, для Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко подобное поведение девочки не является чем-то шокирующим, тем не менее, молодую мамочку уже активно критикуют поклонники реалити-шоу.Многие, стоит отметить, не удивлены, что малышка ведет себя подобным образом, ведь она растет в атмосфере постоянных скандалов и ссор, и даже рукоприкладства.