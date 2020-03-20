Экс-участник проекта "Дом-2" Роман Гриценко снялся в дебютном клипе дочери Григория Лепса Евы





Поклонники в Сети бурно обсуждают возможные новые отношения Романа Гриценко с дочерью известного российского исполнителя. Как оказалось, Роман Гриценко, работавший ранее моделью, получил главную роль в дебютном клипе певицы Евы Лепс. Если верить слухам, девушке молодой человек очень понравился, как и она ему, между ними якобы стали завязываться дружеские отношения.Сам Роман Гриценко предпочитает не комментировать личную жизнь, мотивируя это тем, что ему достаточно было и того, что за его попытками завоевать Ольгу Бузову, телеведущую и известную певицу, наблюдала вся страна.