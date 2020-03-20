Экс-участник проекта "Дом-2" Роман Гриценко снялся в дебютном клипе дочери Григория Лепса Евы
После нескольких неудачных попыток завоевать сердце Ольги Бузовой экс-участник проекта "Дом-2" Роман Гриценко решил навсегда уйти за периметр, где даже успел открыть собственный бизнес и стать блогером. Теперь стало известно, что молодой человек принял участие в съемках дебютного клипа дочери Григория Лепса Евы.
Поклонники в Сети бурно обсуждают возможные новые отношения Романа Гриценко с дочерью известного российского исполнителя. Как оказалось, Роман Гриценко, работавший ранее моделью, получил главную роль в дебютном клипе певицы Евы Лепс. Если верить слухам, девушке молодой человек очень понравился, как и она ему, между ними якобы стали завязываться дружеские отношения.
Сам Роман Гриценко предпочитает не комментировать личную жизнь, мотивируя это тем, что ему достаточно было и того, что за его попытками завоевать Ольгу Бузову, телеведущую и известную певицу, наблюдала вся страна.
Поклонники в Сети бурно обсуждают возможные новые отношения Романа Гриценко с дочерью известного российского исполнителя. Как оказалось, Роман Гриценко, работавший ранее моделью, получил главную роль в дебютном клипе певицы Евы Лепс. Если верить слухам, девушке молодой человек очень понравился, как и она ему, между ними якобы стали завязываться дружеские отношения.
Сам Роман Гриценко предпочитает не комментировать личную жизнь, мотивируя это тем, что ему достаточно было и того, что за его попытками завоевать Ольгу Бузову, телеведущую и известную певицу, наблюдала вся страна.