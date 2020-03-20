Шоумен Тимур Батрутдинов обнаружил в распространении коронавируса масонский след
Резидент Comedy Club, известный юморист и шоумен Тимур Батрутдинов на своей странице в Instagram опубликовал новую запись, в которой поделился своими мыслями касательно распространения коронавируса. Знаменитость в шутку отметил, что в пандемии прослеживается причастность к ней массонов.
Тимур Батрутдинов прочитал надпись "coronavirus" задом наперед,и оказалось, что оно звучит, как «заклинание в манускриптах на языке хинди». Также там показан символ масонов — треугольник, внутри которого изображается открытый глаз. «Перевод непреклонен. Surivan or oc — восход и глаз», — заметил Батрутдинов.
В то же время юморист отметил, что он пошутил, но не забыл призвать своих подписчиков не пренебрегать правилами гигиены и безопасности во время карантина. Юморист пожелал всем беречь себя и близких и постараться не впадать в панику, сохраняя хорошее настроение.
Тимур Батрутдинов прочитал надпись "coronavirus" задом наперед,и оказалось, что оно звучит, как «заклинание в манускриптах на языке хинди». Также там показан символ масонов — треугольник, внутри которого изображается открытый глаз. «Перевод непреклонен. Surivan or oc — восход и глаз», — заметил Батрутдинов.
В то же время юморист отметил, что он пошутил, но не забыл призвать своих подписчиков не пренебрегать правилами гигиены и безопасности во время карантина. Юморист пожелал всем беречь себя и близких и постараться не впадать в панику, сохраняя хорошее настроение.