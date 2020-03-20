Шоумен Тимур Батрутдинов обнаружил в распространении коронавируса масонский след

Тимур Батрутдинов прочитал надпись "coronavirus" задом наперед,и оказалось, что оно звучит, как «заклинание в манускриптах на языке хинди». Также там показан символ масонов — треугольник, внутри которого изображается открытый глаз., — заметил Батрутдинов.В то же время юморист отметил, что он пошутил, но не забыл призвать своих подписчиков не пренебрегать правилами гигиены и безопасности во время карантина. Юморист пожелал всем беречь себя и близких и постараться не впадать в панику, сохраняя хорошее настроение.