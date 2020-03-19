Bank of America объявил о масштабном финансовом кризисе в США





Эксперт считает, что из-за пандемии коронавируса во всем мире, США не удастся избежать рецессии в экономической среде. Мишель Мейер отметила, что показатель прогнозируемого спада в Штатах очень высок, потому экономика страны в таком же положении, как и в остальных странах мира.По прогнозу аналитика, в США начнется рост безработицы, а накопления населения уже практически истощены. Согласно прогнозу, завершение 2020 года ознаменуется снижением экономических показателей на 0,8%. За основу доклада Bank of America была взята предварительно составленная оценка перспектив развития рынка труда. Мишель Мейер уточнил, что ежемесячно количество безработных будет увеличиваться почти на 1 млн. человек. В конечном итоге этот показатель достигнет 3,5 млн. американцев. Тем не менее, финансовый конгломерат полагает, что кризис будет мощным, но ослабевающим в краткосрочной перспективе.