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Диетологи : Морковь и авокадо при чрезмерном употреблении приводят к проблемам со здоровьем

Диетологи рассказали о продуктах, при чрезмерном употреблении которых есть риск возникновения проблем со здоровьем. К примеру, не стоит злоупотреблять большим количество авокадо и моркови.

Диетологи утверждают, большинство продуктов, которые являются полезными для здоровья, необходимо употреблять умеренно. Если съесть очень много моркови, то возникает риск развития каротинемии - болезни, проявляющейся в присутствии большого количества каротиноидов в крови. Вследствие этого возникает пигментация кожи, что внешне выглядит, как желтуха.

В данный список вошло и авокадо, которое содержит очень много клетчатки и витаминов, мононасыщенных жиров. Плод помогает снижать степень вредного холестерина, однако он содержит большое количество калорий, что составляет приблизительно 10-20% Ккал от нормы в день. Поэтому результатом чрезмерного употребления авокадо является закупорка артерий. В состав соевых продуктов входит витамин В, клетчатка, магний и высококачественный белок, считающийся полноценным, за счет содержащихся в нём 9 незаменимых аминокислот, которые организм не способен вырабатывать.

Однако при наличии у человека проблем с щитовидной железой, соя мешает гормональным препаратам, применяемым при лечении гипотиреоза у женщин. Несмотря на то, что семена чиа являются суперпродуктом из-за большого количества Омега-3 в составе, на данный момент отсутствуют доказательства их пользы для здоровья, в особенности по отношению к заболеваниям сердца и сосудов. К тому же полиненасыщенные жирные кислоты в них хуже усваиваются, в отличие от рыбы.

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Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 21:05

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