Юлия Барановская испытывает стыд за Аршавина, пытающегося через суд снизить сумму алиментов на совместных детей
Известная теле- и радиоведущая Юлия Барановская сообщила о том, что ей стыдно за поведение экс-мужа, футболиста Андрея Аршавина, через судебную систему пытающегося снизить сумму алиментов, которую он обязан выплачивать на совместных детей. Супруги разошлись 7 лет назад, в браке на свет появились два сына и дочь.
В разделе «Истории» соцсети Instagram телеведущая утвердительно ответила на вопросы подписчиц о том, на самом ли деле футболист добивается снижения размера алиментов, о чём написал ряд отечественных СМИ. При этом Юлия Барановская добавила: сейчас для её сыновей и дочери Андрей Аршавин – просто папа, которого они любят, но когда дети подрастут, они задумаются над его поведением и отношением к ним и могут поменять своё мнение.
«Мне за него стыдно, а ему, по всей видимости, - нет», – сказала Юлия Барановская.
В разделе «Истории» соцсети Instagram телеведущая утвердительно ответила на вопросы подписчиц о том, на самом ли деле футболист добивается снижения размера алиментов, о чём написал ряд отечественных СМИ. При этом Юлия Барановская добавила: сейчас для её сыновей и дочери Андрей Аршавин – просто папа, которого они любят, но когда дети подрастут, они задумаются над его поведением и отношением к ним и могут поменять своё мнение.