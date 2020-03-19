Юлия Барановская испытывает стыд за Аршавина, пытающегося через суд снизить сумму алиментов на совместных детей

«Мне за него стыдно, а ему, по всей видимости, - нет», – сказала Юлия Барановская.

В разделе «Истории» соцсети Instagram телеведущая утвердительно ответила на вопросы подписчиц о том, на самом ли деле футболист добивается снижения размера алиментов, о чём написал ряд отечественных СМИ. При этом Юлия Барановская добавила: сейчас для её сыновей и дочери Андрей Аршавин – просто папа, которого они любят, но когда дети подрастут, они задумаются над его поведением и отношением к ним и могут поменять своё мнение.