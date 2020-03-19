Пугачёва и Леонтьев в инвалидных колясках на кадрах архивного видео исполнили песню дуэтом

Пугачёва и Леонтьев спели песню под названием «Поздно». Завершив исполнение, артисты покинули инвалидные коляски, продемонстрировав окружающим, что с их здоровьем полный порядок, а сами они в действительности пребывают в замечательной форме.Данный видеоролик приручен ко дню рождения артиста, так как Валерий Леонтьев 19 марта отмечает своё 71-летие. Из-за некоторых проблем со здоровьем исполнителю пришлось на некоторое время отказаться от запланированных концертов. Почитатели творчества звезды поздравили своего кумира с днём рождения и пожелали всего наилучшего.