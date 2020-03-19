Названа сумма алиментов, которые звезда «Дом-2» Степан Меньщиков платит своей бывшей жене Евгении Шамаевой





Не успел Степан Меньщиков вместе со своей новой избранницей Ангелиной Монах прийти на проект «Дом-2», как следом прибежала и его бывшая супруга Евгения Шамаева. Более того, она тут же начала предъявлять свои претензии. Так, женщина утверждает, что Степан Меньщиков каждый месяц ей платит всего 20 тысяч рублей, причем эта сумма на двух детей. Шамаева говорит, что это очень мало.Сам Степан утверждает, что тратит в разы больше, а именно около 60 тысяч. Также он оплачивает все коммунальные расходы бывшей семьи, хотя и не обязан этого делать, ведь квартира принадлежит его экс-супруге Евгении Шамаевой.Скорее всего, Евгения Шамаева настроена серьезно и попытается сделать все, чтобы Степан Меньщиков начал ей выплачивать куда большие суммы. Возможно, Степан на это и согласится, ведь прибывание Евгении рядом нарушает спокойствие его нынешней беременной супруги.