Медики рассказали, как следует делать уборку дома в условиях коронавируса





Медики подчеркивают, что в связи с распространением коронавирусной инфекции по миру, необходимо делать ежедневную уборку дома, используя при этом перчатки и не касаясь лица, рта и глаз. Специалисты советуют удалять пыль с помощью губки, смоченной в мыльной воде, в течение 30 секунд. Особенное внимание необходимо уделить поверхностям плиты, микроволновой печи, посудомоечной машины. Также нужно тщательно очищать ручки дверей, выключатели и сантехнику. В список предметов, поверхность которых следует обязательно избавить от пыли, медики включили компьютер и аксессуары, стол, телевизор и холодильник.Вторым этапом уборки является дезинфекция. С помощью хлора, разбавленного в воде, необходимо сделать стерильными участки и предметы, к которым совершается наибольшее количество прикосновений. Особое внимание следует обратить на очищение стиральной машины, которую дополнительно также нужно дезинфицировать. Специальными средствами следует очищать барабан устройства для стирки.