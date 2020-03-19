Возлюбленная Тимати Анастасия Решетова обнажилась перед зеркалом

Образ «роковой женщины», в котором Решетова решила предстать перед публикой на опубликованном снимке, как оказалось, весьма к лицу знаменитой модели. На этих снимках она смотрит прямо в камеру, держась руками за обнаженные плечи и прикрывая ими грудь. Подписчики сразу же пришли в восторг от увиденного и назвали Анастасию Решетову «идеальной женщиной», «соблазнительницей» и «сексуальной красоткой». Часть похвалы супруге Тимати досталась и за идеально выполненный макияж.Примечательно, что Решетова не так давно родила своему возлюбленному музыканту сына. Наследника назвали Ратмиром, для самого Тимати он стал уже вторым ребенком. С первых же дней после родов модель занимается восстановлением своей прежней формы и делится с поклонниками подробностями о том, насколько успешно ей это удается.