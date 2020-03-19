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Елена Малышева дала рекомендации для защиты от коронавируса

Известная российская телеведущая и врач-терапевт Елена Малышева в новом посте, опубликованном в Instagram, затронула актуальную ныне тему распространившегося по планете коронавируса. Доктор медицинских наука дала соотечественникам несколько рекомендаций для защиты от данной инфекции.
Елена Малышева дала рекомендации для защиты от коронавируса

Прежде всего, Елена Малышева напомнила, что в зоне риска – граждане, перешагнувшие 65-летний возрастной рубеж. Им телеведущая настоятельно порекомендовала на время карантина непременно оставаться дома. Более молодых родственников и друзей пенсионеров кардиолог попросила проявить заботу о них, регулярно обеспечивая их едой, пищей и медицинскими препаратами.

По словам Елены Малышевой, для людей молодого и среднего возраста прогулки на свежем воздухе опасности не представляют, так как вирусы не задерживаются в большом скоплении воздуха. Однако не следует сейчас собираться вместе и близко друг с другом контактировать.

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Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 20:58

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