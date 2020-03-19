Елена Малышева дала рекомендации для защиты от коронавируса

Прежде всего, Елена Малышева напомнила, что в зоне риска – граждане, перешагнувшие 65-летний возрастной рубеж. Им телеведущая настоятельно порекомендовала на время карантина непременно оставаться дома. Более молодых родственников и друзей пенсионеров кардиолог попросила проявить заботу о них, регулярно обеспечивая их едой, пищей и медицинскими препаратами.По словам Елены Малышевой, для людей молодого и среднего возраста прогулки на свежем воздухе опасности не представляют, так как вирусы не задерживаются в большом скоплении воздуха. Однако не следует сейчас собираться вместе и близко друг с другом контактировать.