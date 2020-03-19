Медики: Кисломолочные продукты очищают от токсинов и оздоравливают организм
Медики рассказали о пользе употребления кисломолочных продуктов. Одно из явных преимуществ введения их в рацион - это очищение от токсинов и оздоровление организма.
Медики сообщают, кисломолочные продукты являются очень полезными для здоровья. Они помогают поддерживать здоровую микрофлору кишечника, способствуют улучшению работы желудочно-кишечного тракта, повышают защитные функции организма, противостоят накоплению инфекций, влияют на выведение токсинов и других вредных веществ.
Йогурт с клетчаткой, к примеру, оказывает отличное воздействие на лёгкие. Недавно ученым удалось провести исследование, доказывающее, что риск возникновения рака легких у людей, которые употребляли данный продукт, намного ниже. Они также способствуют восстанавлению нервной системы, помогают при депрессии и стрессе. Вещества, имеющиеся в кисломолочных продуктах, влияют на выработку ферментов, улучшат работу почек и печени.
Недавно диетолог Лидия Ионова поделилась своим списком самых полезных молочных продуктов. Лидером стал йогурт, а аутсайдером оказалась ряженка. Кефир в данном рейтинге занял вторую позицию. Он содержит спирт и большое количество молочной кислоты, поэтому его не стоит употреблять людям, страдающим гастритом, язвой и другими проблемами ЖКТ.
Медики сообщают, кисломолочные продукты являются очень полезными для здоровья. Они помогают поддерживать здоровую микрофлору кишечника, способствуют улучшению работы желудочно-кишечного тракта, повышают защитные функции организма, противостоят накоплению инфекций, влияют на выведение токсинов и других вредных веществ.
Йогурт с клетчаткой, к примеру, оказывает отличное воздействие на лёгкие. Недавно ученым удалось провести исследование, доказывающее, что риск возникновения рака легких у людей, которые употребляли данный продукт, намного ниже. Они также способствуют восстанавлению нервной системы, помогают при депрессии и стрессе. Вещества, имеющиеся в кисломолочных продуктах, влияют на выработку ферментов, улучшат работу почек и печени.
Недавно диетолог Лидия Ионова поделилась своим списком самых полезных молочных продуктов. Лидером стал йогурт, а аутсайдером оказалась ряженка. Кефир в данном рейтинге занял вторую позицию. Он содержит спирт и большое количество молочной кислоты, поэтому его не стоит употреблять людям, страдающим гастритом, язвой и другими проблемами ЖКТ.
Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 20:58