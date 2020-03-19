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Танцор Дмитрий Красилов из клипа Little Big пошутил про отмену «Евровидения»: "Первое место было «обречено»"

В своем микроблоге Instagram Дмитрий Красилов, которого многие знают благодаря клипу Little Big, пошутил про отмену «Евровидения» в этом году. По словам танцора-«пухляша», песенный конкурс на самом деле отменили не из-за вспышки коронавируса, а из-за того, что первое место было «обречено».
Танцор Дмитрий Красилов из клипа Little Big пошутил про отмену «Евровидения»: "Первое место было «обречено»"

Звезда клипа группы Little Big отметил, что когда узнали, что на «Евровидение» едет Пухляш, то поняли, первое место достанется точно ему. Дмитрий Красилов признался, что не обижается на поклонников, которые дали ему такое прозвище. По словам танцора, он считает себя «жирным», поэтому Пухляш – это самое милое имя.

Как отметили представители EBU, они рассматривали различные варианты альтернативного проведения «Евровидения-2020». Но позже поняли, что распространение коронавируса по миру не позволит перенести конкурс на более поздний срок. Поэтому, сейчас речь идет об организации мероприятия в Роттердаме, но уже в следующем году.

Как отметил Константин Эрнст, гндиректор Первого канала, для него на «Евровидении» в этом году победила группа Little Big. Песня коллектива «Uno» на YouTube-канале песенного конкурса набрала самое большое количество просмотров. За пять дней клип посмотрели 33 миллиона раз.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 20:56

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