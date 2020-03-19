Ученые: Травмы носа повышают риск попадания бактерий в мозг





Как выяснили исследователи, любые повреждения эпителия в носу, равно как и оболочек носовых пазух, ведут к существенному повышению риска проникновения в мозг такой опасной бактерии рода булькхольдерий. Данные микроорганизмы впоследствии провоцирует мелиоидоз – эндемическую болезнь для жителей некоторых регионов Азии и Северной Австралии. Сам недуг, как утверждают специалисты, обладает высоким уровнем смертности, а в отдельных случаях может поражать ЦНС через периферические нервы, которые располагаются в зоне между мозгом и носовыми пазухами.Результаты нового исследования показывают, что любые травмы носа, которые могут быть спровоцированы аллергическими реакциями, обычными физическими повреждениями, простудными заболеваниями и прочими неприятностями, существенно повышают риск бактериальной инвазии в обонятельный нерв.