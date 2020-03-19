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Ученые: Травмы носа повышают риск попадания бактерий в мозг

Австралийские ученые из Университета Гриффита провели исследование, по итогам которого выяснилось, что нарушения целостности внутренней носовой оболочки при травмах приводят к существенному повышению риска попадания бактерий в головной мозг. По словам специалистов, болезнетворные микроорганизмы делают это через нервные окончания и могут в итоге привести к возникновению серьезных проблем со здоровьем.
Ученые: Травмы носа повышают риск попадания бактерий в мозг

Как выяснили исследователи, любые повреждения эпителия в носу, равно как и оболочек носовых пазух, ведут к существенному повышению риска проникновения в мозг такой опасной бактерии рода булькхольдерий. Данные микроорганизмы впоследствии провоцирует мелиоидоз – эндемическую болезнь для жителей некоторых регионов Азии и Северной Австралии. Сам недуг, как утверждают специалисты, обладает высоким уровнем смертности, а в отдельных случаях может поражать ЦНС через периферические нервы, которые располагаются в зоне между мозгом и носовыми пазухами.

Результаты нового исследования показывают, что любые травмы носа, которые могут быть спровоцированы аллергическими реакциями, обычными физическими повреждениями, простудными заболеваниями и прочими неприятностями, существенно повышают риск бактериальной инвазии в обонятельный нерв.

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Наука
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 20:31

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