Жена звезды «Дом-2» Стёпы Меньщикова потеряла ребёнка
Нынешняя жена звезды скандального телевизионного реалити-проекта «Дом-2» Степана Меньщикова рассказала о том, что правда ,будучи беременной, она теряла ребенка. Во время эфира программы «Бородина против Бузовой» Ангелина Монах сказала, что у нее была прерванная не по ее воле беременность.
На данный момент Степан Меньщиков, а также его супруга Ангелина Монах находятся в ожидании будущего малыша. Однако оказывается, что раньше из-за сильных разборок с бывшей женой Степана Евгенией Шамаевой чуть не произошла очередная трагедия. Так, во время эфира передачи «Бородина против Бузовой» ведущий Владислав Кадони задал казалось бы элементарный вопрос, но он вызвал массу эмоций у всех окружающих. Так, он спросил у Ангелины, а правда ли, что у нее сейчас уже есть двое детей, но беременностей было четыре. Женщина ответила: «Да». Стоит отметить, что говорила об этом она, чуть не плача.
Услышав такую печальную информацию, Ангелину Монах поддержала Ольга Рапунцель, которая отметила, что понимает ее боль. Эта история просто не могла обойти стороной беременную Ольгу.
На данный момент Степан Меньщиков, а также его супруга Ангелина Монах находятся в ожидании будущего малыша. Однако оказывается, что раньше из-за сильных разборок с бывшей женой Степана Евгенией Шамаевой чуть не произошла очередная трагедия. Так, во время эфира передачи «Бородина против Бузовой» ведущий Владислав Кадони задал казалось бы элементарный вопрос, но он вызвал массу эмоций у всех окружающих. Так, он спросил у Ангелины, а правда ли, что у нее сейчас уже есть двое детей, но беременностей было четыре. Женщина ответила: «Да». Стоит отметить, что говорила об этом она, чуть не плача.
Услышав такую печальную информацию, Ангелину Монах поддержала Ольга Рапунцель, которая отметила, что понимает ее боль. Эта история просто не могла обойти стороной беременную Ольгу.