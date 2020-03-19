Медики назвали 5 признаков ослабленной иммунной системы





К первому признаку ослабленной иммунной системы медики отнесли постоянное чувство подавленности, регулярные атаки стресса, даже без видимых на то причин. Второе, что отметили специалисты, – это частая подверженность организма простудным заболеваниям. Третье – постоянные проблемы с работой ЖКТ: речь идёт о метеоризмах, диареях и запорах.На ослабленную иммунную систему указывают, в-четвёртых, продолжительное заживление ран, а в-пятых – повторяющиеся заболевания, в том числе и проблемы с органами слуха и с дыхательной системой.Укрепит иммунитет добавление в рацион батата, брокколи, чеснока, лука, цитрусовых, свеклы, имбиря, шпината, мёда, орехов, овсяной каши.