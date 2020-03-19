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Чем заняться во время карантина: Эксперты составили список интересных способов времяпрепровождения

В связи с введением в России ограничительных мер в условиях коронавируса многие жители страны в течение нескольких ближайших недель должны будут сидеть дома. В связи с этим эксперты предлагают перечень занятий, с помощью которых можно интересно провести время.
Чем заняться во время карантина: Эксперты составили список интересных способов времяпрепровождения

В период карантина доступно совершение виртуальных экскурсий Эрмитажем, Лувром или Пушкинским музеем, можно посмотреть скульптуру Венеры Милосской или «Мону Лизу» Леонардо да Винчи. Российские музеи предоставляют доступ к онлайн-картинам многих знаменитых художников. В Эрмитаже все рассортировано, так что дозволено самостоятельно выбрать рубрику, тему или эпоху. Каждое полотно доступно к увеличению, чтобы рассмотреть детальнее. Музей предлагает путешествие в течение 5 часов по 45-ти залах, в которых расположены 588 шедевров.

PR-агентство Doing Great выпустило приложение Stay, через которое можно увидеть концерт любого артиста по приблизительной стоимости в 300 рублей. В удаленном режиме доступен просмотр спектаклей Мариинского театра, расписание которых опубликовано на сайте. 20 марта состоится бесплатный онлайн-концерт группы «Би-2».

Во время пребывания дома можно усовершенствовать свои навыки с помощью онлайн-курсов. В данное время доступна бесплатная подписка на курсы Arzamas, Coursera и государственного университета Санкт-Петербурга. Платформа Coursera предлагает 3800 программ обучения, воспользоваться которыми по акции можно до 31 июля. На портале Geek-Brains доступны курсы дизайна, маркетинга и программирования. Для получения бесплатного доступа необходимо подписаться конца марта.

Российские кинотеатры предлагают бесплатную подписку на фильмы. С 16 марта можно подписаться на 14-дневный пакет «Оптимум» от Okko. За подписку на Ivi нужно заплатить только 1 рубль, воспользовавшись акцией до окончания месяца. More.tv, КиноПоиск HD, Premier бесплатно и без подписки показывают фильмы.

Предприниматели из Санкт-Петербурга предлагают воспользоваться онлайн-баром, состоящим из двух комнат на 14 человек. Посетители в нем смогут пообщаться о жизни на карантине.

Первый канал предоставляет возможность бесплатно посмотреть программу «Смак», вместе с ведущим которой можно приготовить любое блюдо. «Метро», «Перекресток» и другие супермаркеты доставят продукты непосредственно к порогу дома. Используя сервис «Яндекс.Еда», можно заказать готовые блюда.

Поддержать физическую форму во время карантина помогут YouTube-тренировки, среди которых в наличии йога, кардио, и табаты.

В данное время доступен большой выбор настольных игр. Наиболее популярными являются «Монополия» и «Рики и Морти». Большинство интернет-магазинов предлагают воспользоваться скидками и акциями, среди которых есть и доставка до двери.

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Общество
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 20:31

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