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Рэпер Джиган показал седую бороду после ссоры с Оксаной Самойловой

Известный российский рэп-исполнитель Джиган после серьезной размолвки со своей супругой, моделью Оксаной Самойловой, продемонстрировал поклонникам седую бороду. Как рассказал артист, он уже выписан из американского реабилитационного центра и может вернуться в семью.
Рэпер Джиган показал седую бороду после ссоры с Оксаной Самойловой

Недавно Джиган записал небольшое видео и опубликовал его в stories на своей страничке в социальной сети Instagram. На этих кадрах музыкант предстал перед публикой в не совсем привычном для него виде – без густой растительности на лице, к которой давно привыкли поклонники. Как оказалось, исполнитель сбрил бороду как раз перед попаданием в реабилитационный центр. Многие пользователи сразу же обратили внимание, что немного отросшая после бритья борода Джигана изобилует сединой. Многие даже пишут, что не могут узнать популярного рэпера, который совсем не похож на себя прежнего. Другие комментаторы, и вовсе, решили критиковать музыканта, заявив, что он не заслуживает свою семью.

Важно отметить, что семья знаменитого музыканта на данный момент переживает очень непростые времена. После рождения наследника, который стал четвертым его ребенком, Джиган в прямом смысле подался во все тяжкие. Артист сбрил бороду и брови, а после даже заявил, что попал в специальный центр для реабилитации людей с зависимостью.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 20:26

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