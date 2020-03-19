АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Брюсу Уиллису 65 лет: Интересные факты о звезде…
EUR 84.89 USD 77.21
Курс валют на 19.03.2020

Бюджетный смартфон Ulefone Armor X7 доступен по предзаказу за $80

Стартовал приём предварительных заказов на Ulefone Armor X7, являющийся первым в мире смартфоном, который защищён от ударов и воды. Его цена составляет $80, однако в дальнейшем она будет возрастать.

В компании сообщают, обычная стоимость Ulefone Armor X7 составляет $130, но до 27 марта его можно приобрести за $80. В дальнейшем (до 6 апреля) цена повысится до 90 долларов. При разработке смартфон оснастили 4-ядерной SoC MedaiTek, ОЗУ - 2 ГБ и ПЗУ - 16 ГБ. Устройство работает под управлением ОС Android 10. Основная камера снабжена 13 Мп-датчиком изображения, фронтальная камера - 5 Мп. Мощность зарядной батареи - 4000 мАч, гаджет имеет функцию Face ID и идентификацию по отпечатку пальца.

В наличии имеется модуль NFC, поддерживающий бесконтактные платежи, и настраиваемую физическую клавиатуру. Также отмечается, что смартфон Armor X7 имеет защитное стекло, стандарта MIL-STD-810G. Устройство имеет улучшенный корпус, благодаря которому можно избежать попадания влаги внутрь, поэтому он функционирует на глубине до 10 м. Класс защиты IP69K позволяет использовать гаджет в условиях мойки при высокой температуре и под влиянием высокого напора воды. В продажу смартфон поступит во второй половине апреля 2020 года.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 20:25

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Дезинфекция прежде всего»: Евгения Лоза в душе показала, как бороться с…
Bank of America объявил о масштабном финансовом кризисе в…
Юлия Барановская испытывает стыд за Аршавина, пытающегося через суд снизить сумму алиментов на совместных…
Диетологи : Морковь и авокадо при чрезмерном употреблении приводят к проблемам со…
Новые правила освидетельствования российских водителей повторно проверят на…
Xiaomi назвала дату мировой премьеры флагманского смартфона Mi…
Елена Малышева дала рекомендации для защиты от…
Пугачёва и Леонтьев в инвалидных колясках на кадрах архивного видео исполнили песню…
Медики: Кисломолочные продукты очищают от токсинов и оздоравливают…
Эксперты развеяли основные мифы о турбированных…
Танцор Дмитрий Красилов из клипа Little Big пошутил про отмену «Евровидения»: "Первое место было…
Возлюбленная Тимати Анастасия Решетова обнажилась перед…
Медики рассказали, как следует делать уборку дома в условиях…
Названа сумма алиментов, которые звезда «Дом-2» Степан Меньщиков платит своей бывшей жене Евгении…
«Температура прошла»: Заразившаяся коронавирусом COVID-19 Ольга Куриленко пошла на…
Учёные из Японии разрабатывают препарат от коронавируса из плазмы…
Ученые: Травмы носа повышают риск попадания бактерий в…
Чем заняться во время карантина: Эксперты составили список интересных способов…
Энтони Хопкинс во время карантина сыграл на фортепиано вместе со своим…
Врач Дмитрий Мовчан: Рэпер Джиган создает "иллюзию…
Медики назвали 5 признаков ослабленной иммунной…
Путин о Галкине: «Человек, который не имеет должности, может шутить как…
Лянка Грыу о диагнозе сына: «Я вцепилась в его здоровье, которое для меня превыше…
НИИ гриппа: Вакцина от коронавируса появится в конце 2021…
Жена звезды «Дом-2» Стёпы Меньщикова потеряла…
Рэпер Джиган показал седую бороду после ссоры с Оксаной…
Звезда «Дом-2» Алексей Безус сделал предложение Милене…
Бюджетный смартфон Ulefone Armor X7 доступен по предзаказу за…
Просмотреть все новости