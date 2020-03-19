Бюджетный смартфон Ulefone Armor X7 доступен по предзаказу за $80
Стартовал приём предварительных заказов на Ulefone Armor X7, являющийся первым в мире смартфоном, который защищён от ударов и воды. Его цена составляет $80, однако в дальнейшем она будет возрастать.
В компании сообщают, обычная стоимость Ulefone Armor X7 составляет $130, но до 27 марта его можно приобрести за $80. В дальнейшем (до 6 апреля) цена повысится до 90 долларов. При разработке смартфон оснастили 4-ядерной SoC MedaiTek, ОЗУ - 2 ГБ и ПЗУ - 16 ГБ. Устройство работает под управлением ОС Android 10. Основная камера снабжена 13 Мп-датчиком изображения, фронтальная камера - 5 Мп. Мощность зарядной батареи - 4000 мАч, гаджет имеет функцию Face ID и идентификацию по отпечатку пальца.
В наличии имеется модуль NFC, поддерживающий бесконтактные платежи, и настраиваемую физическую клавиатуру. Также отмечается, что смартфон Armor X7 имеет защитное стекло, стандарта MIL-STD-810G. Устройство имеет улучшенный корпус, благодаря которому можно избежать попадания влаги внутрь, поэтому он функционирует на глубине до 10 м. Класс защиты IP69K позволяет использовать гаджет в условиях мойки при высокой температуре и под влиянием высокого напора воды. В продажу смартфон поступит во второй половине апреля 2020 года.
В компании сообщают, обычная стоимость Ulefone Armor X7 составляет $130, но до 27 марта его можно приобрести за $80. В дальнейшем (до 6 апреля) цена повысится до 90 долларов. При разработке смартфон оснастили 4-ядерной SoC MedaiTek, ОЗУ - 2 ГБ и ПЗУ - 16 ГБ. Устройство работает под управлением ОС Android 10. Основная камера снабжена 13 Мп-датчиком изображения, фронтальная камера - 5 Мп. Мощность зарядной батареи - 4000 мАч, гаджет имеет функцию Face ID и идентификацию по отпечатку пальца.
В наличии имеется модуль NFC, поддерживающий бесконтактные платежи, и настраиваемую физическую клавиатуру. Также отмечается, что смартфон Armor X7 имеет защитное стекло, стандарта MIL-STD-810G. Устройство имеет улучшенный корпус, благодаря которому можно избежать попадания влаги внутрь, поэтому он функционирует на глубине до 10 м. Класс защиты IP69K позволяет использовать гаджет в условиях мойки при высокой температуре и под влиянием высокого напора воды. В продажу смартфон поступит во второй половине апреля 2020 года.
Технологии
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 20:25