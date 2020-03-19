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Звезда «Дом-2» Алексей Безус сделал предложение Милене Безбородовой

Участник скандального телевизионного реалити-проекта «Дом-2» Алексей Безус решился на ответственный в жизни шаг. Известно, что молодой человек сделал Милене Безбородовой предложение выйти за него замуж, а подтолкнул к такому решению его друг Даниил Сахнов.
Звезда «Дом-2» Алексей Безус сделал предложение Милене Безбородовой

Стоит отметить, что Милена Безбородова и Алексей Безус - одна из тех пар, которые встречаются в рамках проекта «Дом-2» достаточно давно. Тем не менее, ребята практически ни разу не заикались о том, чтобы создать семью. Однако в утреннем эфире Даниил Сахнов проводил конкурс и вынудил Безуса сделать Безбородовой предложение. Правда, в этот момент Милена была в наушниках, и ей нужно было в буквальном смысле слова угадать, что говорит Алексей по губам. Девушка справилась с задачей с легкостью. Однако, вопреки всем ожиданиям, она сказала: «нет».


Этим она удивила всех окружающих. Сама звезда проекта «Дом-2» Милена Безбородова отметила, что Алексей Безус ее не слышит и именно поэтому она ответила именно так.

Стоит отметить, в последнее время Алексей Безус и Милена Безбородова слишком часто конфликтуют. Поклонники пары даже начали переживать, что ребята могут расстаться.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 20:26

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