Звезда «Дом-2» Алексей Безус сделал предложение Милене Безбородовой
Участник скандального телевизионного реалити-проекта «Дом-2» Алексей Безус решился на ответственный в жизни шаг. Известно, что молодой человек сделал Милене Безбородовой предложение выйти за него замуж, а подтолкнул к такому решению его друг Даниил Сахнов.
Стоит отметить, что Милена Безбородова и Алексей Безус - одна из тех пар, которые встречаются в рамках проекта «Дом-2» достаточно давно. Тем не менее, ребята практически ни разу не заикались о том, чтобы создать семью. Однако в утреннем эфире Даниил Сахнов проводил конкурс и вынудил Безуса сделать Безбородовой предложение. Правда, в этот момент Милена была в наушниках, и ей нужно было в буквальном смысле слова угадать, что говорит Алексей по губам. Девушка справилась с задачей с легкостью. Однако, вопреки всем ожиданиям, она сказала: «нет».
Этим она удивила всех окружающих. Сама звезда проекта «Дом-2» Милена Безбородова отметила, что Алексей Безус ее не слышит и именно поэтому она ответила именно так.
Стоит отметить, в последнее время Алексей Безус и Милена Безбородова слишком часто конфликтуют. Поклонники пары даже начали переживать, что ребята могут расстаться.
Стоит отметить, что Милена Безбородова и Алексей Безус - одна из тех пар, которые встречаются в рамках проекта «Дом-2» достаточно давно. Тем не менее, ребята практически ни разу не заикались о том, чтобы создать семью. Однако в утреннем эфире Даниил Сахнов проводил конкурс и вынудил Безуса сделать Безбородовой предложение. Правда, в этот момент Милена была в наушниках, и ей нужно было в буквальном смысле слова угадать, что говорит Алексей по губам. Девушка справилась с задачей с легкостью. Однако, вопреки всем ожиданиям, она сказала: «нет».
Этим она удивила всех окружающих. Сама звезда проекта «Дом-2» Милена Безбородова отметила, что Алексей Безус ее не слышит и именно поэтому она ответила именно так.
Стоит отметить, в последнее время Алексей Безус и Милена Безбородова слишком часто конфликтуют. Поклонники пары даже начали переживать, что ребята могут расстаться.