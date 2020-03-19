НИИ гриппа: Вакцина от коронавируса появится в конце 2021 года





Дмитрий Лиознов рассказал, что сама идея препарата и подготовка к его разработке много времени не займет. Длительным будет именно процесс доклинических испытаний на лабораторных животных и на добровольцах. В НИИ гриппа считают, что для разработки вакцины потребуется примерно 4-6 месяцев. Ранее ученым удалось расшифровать полный геном COVID–19 из России.Вспышка коронавируса, которая берет свои корни из Китая, была признана ВОЗ пандемией. На данный момент COVID–19 охватил более 130 государств, а всего по миру заразились свыше 226 тысяч людей.