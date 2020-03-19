АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Брюсу Уиллису 65 лет: Интересные факты о звезде…
EUR 84.89 USD 77.21
Курс валют на 19.03.2020

Лянка Грыу о диагнозе сына: «Я вцепилась в его здоровье, которое для меня превыше всего»

Российская актриса кино и театра Лянка Грыу стала гостьей телепередачи «Судьба человека», в рамках которой она, помимо прочего, рассказала о проблемах со здоровьем её сына Максима. Артистка полностью посвятила себя заботе о ребёнке, забросив работу, и в итоге через три года с мальчика сняли поставленный ранее диагноз.
Лянка Грыу о диагнозе сына: «Я вцепилась в его здоровье, которое для меня превыше всего»

Речь идёт о лёгком аутизме. Данный диагноз был связан с тем, что у сына Лянки Грыу имелась задержка речевого развития. Российские медики прописали мальчику серьезные препараты, но родители приняли решение ему их не давать, а вместо этого увезли ребёнка на лечение за рубеж. В течение трёх лет актриса боролась за здоровье сына, отказавшись от карьеры, и, как оказалось, не зря. Нью-Йоркские врачи сказали: для выздоровления мальчика родители должны находиться с ним рядом всегда, занимаясь и всячески развивая.
«Мы с Максимом ежедневно длительное время играли и занимались. Так и проходили мои дни. В здоровье сына я буквально вцепилась, потому как оно для меня – превыше всего», – поделилась Лянка Грыу.

Благодаря усилиям родителей медики сняли с Максима диагноз лёгкий аутизм, и на сегодняшний день 9-летний мальчик считается абсолютно здоровым. Сверх того, ребёнок прошёл специальный тест, по итогам которого попал в школьный класс для одаренных детей.
«Сын – это моя гордость. А его заболевание и путь к выздоровлению сделали меня сильнее», - сказала Лянка Грыу.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 20:29

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Дезинфекция прежде всего»: Евгения Лоза в душе показала, как бороться с…
Bank of America объявил о масштабном финансовом кризисе в…
Юлия Барановская испытывает стыд за Аршавина, пытающегося через суд снизить сумму алиментов на совместных…
Диетологи : Морковь и авокадо при чрезмерном употреблении приводят к проблемам со…
Новые правила освидетельствования российских водителей повторно проверят на…
Xiaomi назвала дату мировой премьеры флагманского смартфона Mi…
Елена Малышева дала рекомендации для защиты от…
Пугачёва и Леонтьев в инвалидных колясках на кадрах архивного видео исполнили песню…
Медики: Кисломолочные продукты очищают от токсинов и оздоравливают…
Эксперты развеяли основные мифы о турбированных…
Танцор Дмитрий Красилов из клипа Little Big пошутил про отмену «Евровидения»: "Первое место было…
Возлюбленная Тимати Анастасия Решетова обнажилась перед…
Медики рассказали, как следует делать уборку дома в условиях…
Названа сумма алиментов, которые звезда «Дом-2» Степан Меньщиков платит своей бывшей жене Евгении…
«Температура прошла»: Заразившаяся коронавирусом COVID-19 Ольга Куриленко пошла на…
Учёные из Японии разрабатывают препарат от коронавируса из плазмы…
Ученые: Травмы носа повышают риск попадания бактерий в…
Чем заняться во время карантина: Эксперты составили список интересных способов…
Энтони Хопкинс во время карантина сыграл на фортепиано вместе со своим…
Врач Дмитрий Мовчан: Рэпер Джиган создает "иллюзию…
Медики назвали 5 признаков ослабленной иммунной…
Путин о Галкине: «Человек, который не имеет должности, может шутить как…
Лянка Грыу о диагнозе сына: «Я вцепилась в его здоровье, которое для меня превыше…
НИИ гриппа: Вакцина от коронавируса появится в конце 2021…
Жена звезды «Дом-2» Стёпы Меньщикова потеряла…
Рэпер Джиган показал седую бороду после ссоры с Оксаной…
Звезда «Дом-2» Алексей Безус сделал предложение Милене…
Бюджетный смартфон Ulefone Armor X7 доступен по предзаказу за…
Просмотреть все новости