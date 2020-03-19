Лянка Грыу о диагнозе сына: «Я вцепилась в его здоровье, которое для меня превыше всего»

«Мы с Максимом ежедневно длительное время играли и занимались. Так и проходили мои дни. В здоровье сына я буквально вцепилась, потому как оно для меня – превыше всего», – поделилась Лянка Грыу.

«Сын – это моя гордость. А его заболевание и путь к выздоровлению сделали меня сильнее», - сказала Лянка Грыу.

Речь идёт о лёгком аутизме. Данный диагноз был связан с тем, что у сына Лянки Грыу имелась задержка речевого развития. Российские медики прописали мальчику серьезные препараты, но родители приняли решение ему их не давать, а вместо этого увезли ребёнка на лечение за рубеж. В течение трёх лет актриса боролась за здоровье сына, отказавшись от карьеры, и, как оказалось, не зря. Нью-Йоркские врачи сказали: для выздоровления мальчика родители должны находиться с ним рядом всегда, занимаясь и всячески развивая.Благодаря усилиям родителей медики сняли с Максима диагноз лёгкий аутизм, и на сегодняшний день 9-летний мальчик считается абсолютно здоровым. Сверх того, ребёнок прошёл специальный тест, по итогам которого попал в школьный класс для одаренных детей.