В США испытали радар для ЗРК Patriot, способный обнаружить гиперзвуковые цели





Raytheon работает над созданием нового рада с осени минувшего года, утверждает пресс-служба самой компании. Данный проект получил название LTAMDS, а его основная задача заключается в организации единой системы ПВО и ПРО в стране. Во время проведения первого этапа испытаний новой системы, инженеры компании протестировали настройки модулей приема-передачи сигналов, а также обеспечили мониторинг их работы с симуляцией разнообразных воздушных целей. Этот тестовый этап был признан успешным. На следующих этапах планируется сборка всех элементов нового радара и его тестирование уже на физических целях. По словам специалистов, новая РЛС будет способна обнаруживать и вести сразу несколько скоростных объектов.Радар для ЗРК Patriot, способный обнаруживать гиперзвуковые цели, компания Raytheon планирует окончательно подготовить и передать на вооружение американской армии уже в 2022 году.