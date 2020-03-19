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В США испытали радар для ЗРК Patriot, способный обнаружить гиперзвуковые цели

Специалисты американской компании Raytheon провели первый этап испытаний новой РЛС, которая предназначена для работы в паре с ЗРК Patriot. Сообщается, что данная станция будет способна обнаруживать и сопровождать цели, которые движутся со сверхзвуковой скоростью.
В США испытали радар для ЗРК Patriot, способный обнаружить гиперзвуковые цели

Raytheon работает над созданием нового рада с осени минувшего года, утверждает пресс-служба самой компании. Данный проект получил название LTAMDS, а его основная задача заключается в организации единой системы ПВО и ПРО в стране. Во время проведения первого этапа испытаний новой системы, инженеры компании протестировали настройки модулей приема-передачи сигналов, а также обеспечили мониторинг их работы с симуляцией разнообразных воздушных целей. Этот тестовый этап был признан успешным. На следующих этапах планируется сборка всех элементов нового радара и его тестирование уже на физических целях. По словам специалистов, новая РЛС будет способна обнаруживать и вести сразу несколько скоростных объектов.

Радар для ЗРК Patriot, способный обнаруживать гиперзвуковые цели, компания Raytheon планирует окончательно подготовить и передать на вооружение американской армии уже в 2022 году.

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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 19:53

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