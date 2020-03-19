Путин о Галкине: «Человек, который не имеет должности, может шутить как угодно»

При этом, российский президент подчеркнул, что юмор шоумена всегда востребован. Максим Галкин пошутил тогда, что «Путин не фамилия, а уже должность». Также Владимир Путин ответил на более серьезные вопросы. Особенно журналистов интересовали возможные поправки к Конституции, согласно которым глава страны вновь сможет баллотироваться на пост президента через четыре года. Политик ответил, что он не любит загадывать. По словам Владимира Владимировича, он ориентируется на настрой народа. Когда у президента выпадает возможность пообщаться с людьми, ему кажется, что он ощущает их настроение. Как отметил Владимир Путин, народ в РФ «откровенный и понимающий».Российский президент понимает, что «элита нервничает» из-за того, что вопрос о распределении власти пока не решен. Но он убежден, что именно народ является первым источником власти. Принципиально важно осознавать и понимать, чего, в первую очередь, хочет народ.