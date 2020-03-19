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«Кайфую»: Кети Топурия на карантине уделяет все время дочери

Известная певица Кети Топурия рассказала, как проводит свое время на карантине. По словам артистки, в сложившихся обстоятельствах она кайфует от того, что может уделить максимум своего внимания любимой дочери.
«Кайфую»: Кети Топурия на карантине уделяет все время дочери

Ограничения, которые были введены для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, все-таки дают определенные преимущества. К примеру, домашняя изоляция позволяет занятым родителям провести время со своими детьми. В похожей ситуации оказалась и солистка группы «А-Студио» Кети Топурия. Сейчас знаменитость постоянно находится рядом со своей 4-летней дочерью Оливией и, судя по всему, невероятно рада этой возможности. Артистка все время играет с наследницей в веселый игры и занимается обучением. До введения карантина юная Оливия ходила в специальную школу, однако теперь ей приходится учиться дома самостоятельно. «Кайфую от совместного времяпрепровождения», - утверждает исполнительница.

При этом, как рассказала Топурия, она даже пытается в доступной форме объяснить дочери причину таких изменений в ее привычном распорядке, а также научить ребенка базовым мерам защиты от заражения. Более того, по словам певицы, Оливия полностью осознает всю серьезность ситуации, но старается слишком сильно по этому поводу не переживать, поскольку знает, что мама всегда ее защитит.

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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 19:54

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