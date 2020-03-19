Анастасия Волочкова получила заработанные в Большом театре деньги спустя 16 лет
Известная балерина и общественный деятель Анастасия Волочкова поделилась радостной для себя новостью: она, наконец, получила заработанные в Большом театре деньги – спустя 16 лет ожидания. Отношения с руководством учреждения у танцовщицы всегда складывались непросто, дело доходило даже до суда.
По словам Анастасии Волочковой, 16 лет назад Большой театр заблокировал в банке её зарплатный счёт: речь идёт о сумме денежных средств, заработанных в течение пяти лет. В беседе с журналистами издания «КП» балерина рассказала, что в 2003 году она выиграла судебный процесс, доказав – уволили её не из-за «полноты и высокого роста», а в связи с коррупцией.
Кроме того, с недавних пор балерина борется за право выплаты ей Большим театром пенсии. Для этого Анастасии Волочковой следует доказать, что она являлась примой, а не просто танцевала в кордебалете «десятым слева лебедем».
Ранее Анастасия Волочкова назвала своё видение того, как следует бороться с любыми типами вирусов и жизненными несчастьями.
По словам Анастасии Волочковой, 16 лет назад Большой театр заблокировал в банке её зарплатный счёт: речь идёт о сумме денежных средств, заработанных в течение пяти лет. В беседе с журналистами издания «КП» балерина рассказала, что в 2003 году она выиграла судебный процесс, доказав – уволили её не из-за «полноты и высокого роста», а в связи с коррупцией.
«Я не боялась тогда поступать честно и открыто, защищая себя, а потому по закону Большому театру пришлось теперь разблокировать мои счета, возвратив заработанные мною же деньги», – поделилась Анастасия Волочкова.
Кроме того, с недавних пор балерина борется за право выплаты ей Большим театром пенсии. Для этого Анастасии Волочковой следует доказать, что она являлась примой, а не просто танцевала в кордебалете «десятым слева лебедем».
Ранее Анастасия Волочкова назвала своё видение того, как следует бороться с любыми типами вирусов и жизненными несчастьями.