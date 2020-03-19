«Температура прошла»: Заразившаяся коронавирусом COVID-19 Ольга Куриленко пошла на поправку

По словам актрисы, на данный момент она находится в одной из клиник Лондона. О том, что она заражена COVID-19, Ольга Куриленко узнала лишь по результатам анализов. При этом местные медики не назначали кинозвезде никакого лечения, предложив лишь пить парацетамол от болей и температуры. Кроме того, артистка принимает витамины, которые, пусть и не избавляют от инфекции, зато поддерживают иммунитет и помогают ее организму самостоятельно побороть воспалительные процессы. Судя по всему, этот подход дал результат. Куриленко опубликовала свое фото в медицинской маске и рассказала, что постепенно выздоравливает. «Сегодня уже чувствую себя лучше. Температура прошла», - отметила знаменитость.Многочисленные поклонники звезды, которые всерьез беспокоились за ее судьбу после первых сообщений о заражении коронавирусом, принялись поздравлять ее с улучшением состояния и желать скорейшего окончательного выздоровления.