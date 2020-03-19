АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Брюсу Уиллису 65 лет: Интересные факты о звезде…
EUR 84.89 USD 77.21
Курс валют на 19.03.2020

Названы наиболее популярные в 2020 году внедорожники класса люкс

Специалисты назвали 3 внедорожника класса люкс, которые наиболее популярны в 2020 году. Рейтинг возглавил Rolls-Royce Cullinan.
Названы наиболее популярные в 2020 году внедорожники класса люкс

Внедорожники одновременно являются средством передвижения по плохим дорогам и просторным транспортом для комфортного расположения пассажиров. Наибольшим спросом пользуется Rolls Royce Cullinan, отличающийся комфортом и шиком. Электронная пневматическая подвеска, которой оснащен внедорожник, обеспечивает плавное движение. Автомобиль доступен с бензиновым 6,7-литровым двигателем мощностью 560 лошадиных сил. Полный привод и автоматическая коробка передач обеспечат легкость управления и возможность преодоления любого бездорожья.

Mercedes-Maybach GLS 600 можно будет купить в этом году, поскольку в данное время его продажу еще не запустили. Пневматическая ходовая обеспечивает автомобилю плавный ход. Машина оснащена 4-х литровым турбодвигателем мощностью 650 лошадиных сил, который функционирует вместе с 22-сильной 48-вольтовой системой с электромотором. Автомобиль имеет полный привод и коробку передач «автомат».

Bentley Bentayga оснащен пневматической подвеской с возможностью совершать индивидуальные настройки. Автомобиль доступен с бензиновым и дизельным моторами. В начале выпуска на внедорожник устанавливался дизельный 610-сильный двигатель, позже машину можно было купить в 430-сильной версии. Бензиновые моторы предлагаются с мощностями 550 и 635 лошадиных сил.

+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 19:20

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Компания Renault рассказала о начале продаж спортивной модели Sandero GT…
«Кайфую»: Кети Топурия на карантине уделяет все время…
Анастасия Волочкова получила заработанные в Большом театре деньги спустя 16…
В США испытали радар для ЗРК Patriot, способный обнаружить гиперзвуковые…
Нигерия планирует повысить суточную добычу нефти на 700 тыс.…
Японская фармацевтическая компания Takeda Pharmaceutical начала разработку лекарства от коронавируса из плазмы…
Тимур Бекмамбетов рассказал, что сцены воздушного боя из фильма «ФАУ. Побег из ада» будут снимать…
Максим Виторган не доволен, что журнал «отфотошопил» лицо Нино…
«АвтоВАЗ» собирается возобновить выпуск Lada Vesta CNG и Lada Largus…
Названы наиболее популярные в 2020 году внедорожники класса…
Эксперты назвали 5 лучших концептов автосалона Auto Expo 2020 в…
Ученые: Гидрогель поможет восстановить кости головы и…
«Сразу чувствуется недостаток энергии»: Надежда Бабкина отменила свой юбилейный концерт из-за…
Археологи: Обнаружена древняя рыба с пальцами внутри…
Niletto и Андрей Рожков присоединились к челленджу в соцсетях против…
АвтоВАЗ отзывает с российского рынка более 1200 автомобилей Lada…
Князь Монако Альбер II заразился коронавирусом…
"Твоей энергией можно заряжать целые города": Николай Басков и Валерия поздравили Надежду Бабкину с…
Переговорщик по Brexit Мишель Барнье заразился…
Джиган назвал лучшим «оружием» против хейтеров «игнор и…
Издание Playboy приостановило выпуск печатной…
Юлия Пересильд вместе с дочками на период карантина уехала в калужскую…
"Неиссякаемого вдохновения и творческих безумств": Николай Басков поздравил Валерия Леонтьева с…
Китайская компания ZTE представит в марте новый смарфон Axon 11…
Светлана Лобода: "Горжусь тем, что мне удалось сделать фамилию моего отца…
Яна Рудковская представила самодельные маски с цветами Chanel от…
Елена Летучая считает своего супруга Юрия Анашенкова мечтой любой…
"Я в прошлый раз едва вспомнила, кто это такая": Ксения Бородина высказалась о возвращении Ольги Сударкиной на…
Просмотреть все новости