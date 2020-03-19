Названы наиболее популярные в 2020 году внедорожники класса люкс
Специалисты назвали 3 внедорожника класса люкс, которые наиболее популярны в 2020 году. Рейтинг возглавил Rolls-Royce Cullinan.
Внедорожники одновременно являются средством передвижения по плохим дорогам и просторным транспортом для комфортного расположения пассажиров. Наибольшим спросом пользуется Rolls Royce Cullinan, отличающийся комфортом и шиком. Электронная пневматическая подвеска, которой оснащен внедорожник, обеспечивает плавное движение. Автомобиль доступен с бензиновым 6,7-литровым двигателем мощностью 560 лошадиных сил. Полный привод и автоматическая коробка передач обеспечат легкость управления и возможность преодоления любого бездорожья.
Mercedes-Maybach GLS 600 можно будет купить в этом году, поскольку в данное время его продажу еще не запустили. Пневматическая ходовая обеспечивает автомобилю плавный ход. Машина оснащена 4-х литровым турбодвигателем мощностью 650 лошадиных сил, который функционирует вместе с 22-сильной 48-вольтовой системой с электромотором. Автомобиль имеет полный привод и коробку передач «автомат».
Bentley Bentayga оснащен пневматической подвеской с возможностью совершать индивидуальные настройки. Автомобиль доступен с бензиновым и дизельным моторами. В начале выпуска на внедорожник устанавливался дизельный 610-сильный двигатель, позже машину можно было купить в 430-сильной версии. Бензиновые моторы предлагаются с мощностями 550 и 635 лошадиных сил.
Внедорожники одновременно являются средством передвижения по плохим дорогам и просторным транспортом для комфортного расположения пассажиров. Наибольшим спросом пользуется Rolls Royce Cullinan, отличающийся комфортом и шиком. Электронная пневматическая подвеска, которой оснащен внедорожник, обеспечивает плавное движение. Автомобиль доступен с бензиновым 6,7-литровым двигателем мощностью 560 лошадиных сил. Полный привод и автоматическая коробка передач обеспечат легкость управления и возможность преодоления любого бездорожья.
Mercedes-Maybach GLS 600 можно будет купить в этом году, поскольку в данное время его продажу еще не запустили. Пневматическая ходовая обеспечивает автомобилю плавный ход. Машина оснащена 4-х литровым турбодвигателем мощностью 650 лошадиных сил, который функционирует вместе с 22-сильной 48-вольтовой системой с электромотором. Автомобиль имеет полный привод и коробку передач «автомат».
Bentley Bentayga оснащен пневматической подвеской с возможностью совершать индивидуальные настройки. Автомобиль доступен с бензиновым и дизельным моторами. В начале выпуска на внедорожник устанавливался дизельный 610-сильный двигатель, позже машину можно было купить в 430-сильной версии. Бензиновые моторы предлагаются с мощностями 550 и 635 лошадиных сил.
Общество
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 19:20