Xiaomi назвала дату мировой премьеры флагманского смартфона Mi 10





Стоит отметить, что в Китае новые смартфоны Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro были официально представлены еще в середине февраля и даже успели поступить в продажу, причем, были раскуплены с молниеносной скоростью. Сейчас производитель работает над тем, чтобы увеличить темпы сборки, наладить бесперебойные поставки и удовлетворить ажиотажный спрос на новинки. К слову, оба устройства уже попали в поле зрение отраслевых экспертов. Так, специалисты сервиса DxOMark назвали Xiaomi Mi 10 Pro лучшим устройством на рынке по качеству цифрового фота и музыки. На китайском рынке Xiaomi Mi 10 в комплектации 8/128 ГБ доступен по цене в 573 доллара США, а за 615 долларов покупатели могут рассчитывать на версию 8/256 ГБ. Самая дорогая версия с конфигурацией памяти 12/256 ГБ продается за 673 доллара США.Еще дороже производитель просит за версию Xiaomi Mi 10 Pro – от 716 до 859 долларов. А вот о том, какие цены будут установлены на эти модели за пределами КНР, производитель пока не рассказывает.