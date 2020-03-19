АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Брюсу Уиллису 65 лет: Интересные факты о звезде…
EUR 84.89 USD 77.21
Курс валют на 19.03.2020

Xiaomi назвала дату мировой премьеры флагманского смартфона Mi 10

Китайская компания Xiaomi, наконец, решилась вывести свой флагманский смартфон Mi 10 за пределы родного Китая и назвала дату мировой премьеры устройства. Как сообщается, гаджет официально представят широкой публике 31 марта в Индии.
Xiaomi назвала дату мировой премьеры флагманского смартфона Mi 10

Стоит отметить, что в Китае новые смартфоны Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro были официально представлены еще в середине февраля и даже успели поступить в продажу, причем, были раскуплены с молниеносной скоростью. Сейчас производитель работает над тем, чтобы увеличить темпы сборки, наладить бесперебойные поставки и удовлетворить ажиотажный спрос на новинки. К слову, оба устройства уже попали в поле зрение отраслевых экспертов. Так, специалисты сервиса DxOMark назвали Xiaomi Mi 10 Pro лучшим устройством на рынке по качеству цифрового фота и музыки. На китайском рынке Xiaomi Mi 10 в комплектации 8/128 ГБ доступен по цене в 573 доллара США, а за 615 долларов покупатели могут рассчитывать на версию 8/256 ГБ. Самая дорогая версия с конфигурацией памяти 12/256 ГБ продается за 673 доллара США.

Еще дороже производитель просит за версию Xiaomi Mi 10 Pro – от 716 до 859 долларов. А вот о том, какие цены будут установлены на эти модели за пределами КНР, производитель пока не рассказывает.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 21:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Дезинфекция прежде всего»: Евгения Лоза в душе показала, как бороться с…
Bank of America объявил о масштабном финансовом кризисе в…
Юлия Барановская испытывает стыд за Аршавина, пытающегося через суд снизить сумму алиментов на совместных…
Диетологи : Морковь и авокадо при чрезмерном употреблении приводят к проблемам со…
Новые правила освидетельствования российских водителей повторно проверят на…
Xiaomi назвала дату мировой премьеры флагманского смартфона Mi…
Елена Малышева дала рекомендации для защиты от…
Пугачёва и Леонтьев в инвалидных колясках на кадрах архивного видео исполнили песню…
Медики: Кисломолочные продукты очищают от токсинов и оздоравливают…
Эксперты развеяли основные мифы о турбированных…
Танцор Дмитрий Красилов из клипа Little Big пошутил про отмену «Евровидения»: "Первое место было…
Возлюбленная Тимати Анастасия Решетова обнажилась перед…
Медики рассказали, как следует делать уборку дома в условиях…
Названа сумма алиментов, которые звезда «Дом-2» Степан Меньщиков платит своей бывшей жене Евгении…
«Температура прошла»: Заразившаяся коронавирусом COVID-19 Ольга Куриленко пошла на…
Учёные из Японии разрабатывают препарат от коронавируса из плазмы…
Ученые: Травмы носа повышают риск попадания бактерий в…
Чем заняться во время карантина: Эксперты составили список интересных способов…
Энтони Хопкинс во время карантина сыграл на фортепиано вместе со своим…
Врач Дмитрий Мовчан: Рэпер Джиган создает "иллюзию…
Медики назвали 5 признаков ослабленной иммунной…
Путин о Галкине: «Человек, который не имеет должности, может шутить как…
Лянка Грыу о диагнозе сына: «Я вцепилась в его здоровье, которое для меня превыше…
НИИ гриппа: Вакцина от коронавируса появится в конце 2021…
Жена звезды «Дом-2» Стёпы Меньщикова потеряла…
Рэпер Джиган показал седую бороду после ссоры с Оксаной…
Звезда «Дом-2» Алексей Безус сделал предложение Милене…
Бюджетный смартфон Ulefone Armor X7 доступен по предзаказу за…
Просмотреть все новости