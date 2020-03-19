Князь Монако Альбер II заразился коронавирусом COVID-19





При этом отмечается, что соответствующие анализы князь Монако сдал еще несколько дней тому назад. «Его Высочество Альбер II, который сдал анализы еще в начале недели, показал положительные результаты на предмет заражения коронавирусом», - говорится в официальном коммюнике, распространенном дворцовой пресс-службой. Также утверждается, что состояние здоровья его Высочества на данный момент не вызывает у медиков никаких опасений, поэтому он продолжает работать и постоянно контактирует с членами правительства дистанционно. О причинах или возможных путях заражения правящего князя в данных материалах не сообщается.По обновленным данным, всего на терриотрии княжества на текущий момент зафиксировано 9 случаев заражения коронавирусной инфекцией.