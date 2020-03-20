Эксперты рассказали о пользе дефлектора на крышке капота





Эта пластиковая деталь устанавливается на передней кромки крышки капота и знакома многим российским автомобилистам. Причем, установить ее можно даже без помощи мастеров – своими руками. Эксперты отмечают, что она несет в себе не только декоративные функции, но еще и определенный функционал. Такой дефлектор, к примеру, может обеспечить защиту крышки капота от неблагоприятного воздействия ряда внешних факторов. Как оказалось, данное устройство действительно обеспечивает крышке капота защиту от сколов и трещин, кроме того, оно позволяет отводить набегающий поток воздуха от ветрового стекла. Кроме всего прочего, дефлектор упрощает процесс мойки самого автомобиля. При этом, подчеркивают специалисты, максимальная эффективность дефлектора капота становится заметно при движении на скорости в 70 км/ч и выше. Хотя некоторые автовладельцы все же отказываются от его использования, переживая за целостность лакокрасочного покрытия. И эти опасения, по словам экспертов, напрасны. Кроме всего прочего, дефлектор всегда можно подобрать в тон окраске кузова машины, что только придаст ей более стильного вида.Разумеется, есть у этого кузовного элемента и определенные недостатки. К примеру, в случае неправильного монтажа при движении по неровной поверхности дефлектор может издавать посторонние звуки, что будет дезориентировать водителя. Также монтаж данного приспособления может негативно отразиться на аэродинамических характеристиках транспортного средства, но эта разница будет заметна лишь при участии в гонках. Во всем остальном от установки дефлектора опытные специалисты видят только пользу, тем более, что процедура и сама деталь обходятся весьма недорого и окупаются в очень сжатые сроки.