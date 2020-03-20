Катя Гордон рассказала, как посещала клуб анонимных алкоголиков
Недавно появилась информация о том, что Катя Гордон ранее посещала клуб анонимных алкоголиков, чтобы избавиться от зависимости. Адвокат утверждает, ей нравится хорошее вино, и она даже проходила школу сомелье.
Катя Гордон рассказала, что планирует в будущем заниматься продажей вина. Ей хочется открыть бутик, поскольку нравится узнавать винные районы. Своим увлечением она называет черпание информации в разных источниках о виноделии. Также юристу нравится приглашать друзей на винные вечеринки. Правозащитница признаётся, в прошлом у неё были определённые проблемы с алкогольными напитками, и ей приходилось обращаться за помощью в клуб анонимных алкоголиков. Она поделилась впечатлениями от похода на данные курсы.
«Существуют курсы, общение в которых проходит на бесплатной основе. Мне необходима была помощь, и в итоге я справилась с проблемой», - сообщила адвокат. Она также не стала отрицать, что нравится мужчинам. «Я много с кем пересекалась, флиртовала, кокетничала. Однако у меня есть одно правил: если у мужчины есть семья и дети, то он для меня никто и общение наше прекращается. Мне нет смысла встречаться с человеком, у которого есть обязательства перед другой женщиной». На данный момент Гордон находится в отношениях, о знакомить своего возлюбленного с общественностью пока не планирует. «Я имею двоих детей и он не является их отцом. Мне просто с ним хорошо», — подытожила адвокат.
Катя Гордон рассказала, что планирует в будущем заниматься продажей вина. Ей хочется открыть бутик, поскольку нравится узнавать винные районы. Своим увлечением она называет черпание информации в разных источниках о виноделии. Также юристу нравится приглашать друзей на винные вечеринки. Правозащитница признаётся, в прошлом у неё были определённые проблемы с алкогольными напитками, и ей приходилось обращаться за помощью в клуб анонимных алкоголиков. Она поделилась впечатлениями от похода на данные курсы.
«Существуют курсы, общение в которых проходит на бесплатной основе. Мне необходима была помощь, и в итоге я справилась с проблемой», - сообщила адвокат. Она также не стала отрицать, что нравится мужчинам. «Я много с кем пересекалась, флиртовала, кокетничала. Однако у меня есть одно правил: если у мужчины есть семья и дети, то он для меня никто и общение наше прекращается. Мне нет смысла встречаться с человеком, у которого есть обязательства перед другой женщиной». На данный момент Гордон находится в отношениях, о знакомить своего возлюбленного с общественностью пока не планирует. «Я имею двоих детей и он не является их отцом. Мне просто с ним хорошо», — подытожила адвокат.