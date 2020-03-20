Катя Гордон рассказала, как посещала клуб анонимных алкоголиков





Катя Гордон рассказала, что планирует в будущем заниматься продажей вина. Ей хочется открыть бутик, поскольку нравится узнавать винные районы. Своим увлечением она называет черпание информации в разных источниках о виноделии. Также юристу нравится приглашать друзей на винные вечеринки. Правозащитница признаётся, в прошлом у неё были определённые проблемы с алкогольными напитками, и ей приходилось обращаться за помощью в клуб анонимных алкоголиков. Она поделилась впечатлениями от похода на данные курсы., - сообщила адвокат. Она также не стала отрицать, что нравится мужчинам., — подытожила адвокат.