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«Сохранились теплые отношения»: Ольга Павловец рассказала об отношениях с Виктором Логиновым

Недавно состоялся премьерный показ нового 4-серийного мелодраматического детектива «Живая вода». Главные роли в этом проекте телеканала «Домашний» исполнили Виктор Логинов и Ольга Павловец, которые по сюжету были влюбленной парой. Актриса, впрочем, отмечает, что и сейчас скучает по партнеру.
«Сохранились теплые отношения»: Ольга Павловец рассказала об отношениях с Виктором Логиновым

Судя по всему, чувства у артистов сохранились до сих пор. Ведь недавно Ольга Павловец призналась журналистам, что очень сдружилась с Логиновым и даже восторгается его талантом. «Он чрезвычайно интеллектуальный человек, у него такой быстрый ум, что с ним, кажется, можно говорить на любые темы. После съемок у нас сохранились теплые отношения, мы часто переписываемся, поздравляем друг друга на праздники. Можем просто написать, что скучаем», - приводит слова актрисы портал «Телепрограмма».

Примечательно, что после съемок в «Живой воде» творческий тандем Павловец и Логинова не распался. Позднее им обоим предстояло снова сыграть влюбленную пару, однако уже в проекте под названием «Другая жизнь Анны».

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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 07:08

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