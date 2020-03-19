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Учёные из Японии разрабатывают препарат от коронавируса из плазмы крови

Научные сотрудники фармацевтической компании Takeda Pharmaceutical занялись разработкой препарата против коронавирусной инфекции COVID-19, основой которого станет плазма крови человека. По последним данным, на планете число зараженных людей, проживающих в 160-ти государствах, превышает отметку в 200 000, а умерло уже – около 8 000.

По словам главы отечественной фармакомпании Биокад Дмитрия Морозова, на сегодняшний день о том, что они разрабатывают препараты для лечения нового типа коронавирусной инфекции, заявили 66 фирм из разных стран, из них 51 занимается созданием вакцины, остальные – лекарств, основанных на ДНК, РНК либо «малых молекулах». В Takeda Pharmaceutical отметили, что для получения эффективного средства против COVID-19 им нужен доступ к плазме крови граждан, успешно перенесших заражение коронавирусом, или тех, кого вакцинируют после создания соответствующего биопрепарата.

«Организм выздоровевших доноров выработал к вирусу антитела, способные смягчить тяжесть протекания заболевания заразившихся COVID-19 пациентов, предотвратив его дальнейшее развитие», – рассказали учёные из Японии.


Takeda Pharmaceutical Сo. базируется в городе Осака. Основали её в 1781 году, а выход на рынок как корпорации состоялся в 1925-м. В штате сотрудников насчитывается порядка 30 000 человек.

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Наука
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 20:40

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