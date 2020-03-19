Врач Дмитрий Мовчан: Рэпер Джиган создает "иллюзию излечения"





Скандал в семье Джигана и Самойловой привлек внимание многих фанатов и видных представителей шоу-биза. Известно, что рэп-исполнитель недавно вернулся из американского рехаба в семью, что вызвало облегчение среди поклонников. Все же, этой случай заинтересовал российского врача Дмитрия Мовчана, который выразил сомнение по поводу состояния здоровья звезды. В частности, медик предупредил о возможности второго срыва, потому и посоветовал обратиться к специалистам по возвращению знаменитой семьи в Москву.Известно, что днями ранее Джигана госпитализировали в один из реабилитационных центров Майами, где проходят курс лечения наркозависимые больные. Особенно резкую реакцию у подписчиков рэпера в соцсети Instagram вызвало видео, в котором кумир предстал в нетрезвом виде. Впоследствии украинский певец, сбривший собственные брови, неоднократно публиковал ролики несвязного содержания. Несмотря на предыдущие сообщения от Оксаны Самойловой о желании "не просыпаться в этом мире", новые посты от супружеской пары свидетельствуют об их примирении.