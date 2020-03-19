АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Брюсу Уиллису 65 лет: Интересные факты о звезде…
EUR 84.89 USD 77.21
Курс валют на 19.03.2020

Врач Дмитрий Мовчан: Рэпер Джиган создает "иллюзию излечения"

Рэпер Джиган недавно выписался с реабилитационного центра и воссоединился с Оксаной Самойловой. Врач Дмитрий Мовчан сообщил, что звезда создает "иллюзию излечения" и может сорваться во второй раз.

Скандал в семье Джигана и Самойловой привлек внимание многих фанатов и видных представителей шоу-биза. Известно, что рэп-исполнитель недавно вернулся из американского рехаба в семью, что вызвало облегчение среди поклонников. Все же, этой случай заинтересовал российского врача Дмитрия Мовчана, который выразил сомнение по поводу состояния здоровья звезды. В частности, медик предупредил о возможности второго срыва, потому и посоветовал обратиться к специалистам по возвращению знаменитой семьи в Москву.

Известно, что днями ранее Джигана госпитализировали в один из реабилитационных центров Майами, где проходят курс лечения наркозависимые больные. Особенно резкую реакцию у подписчиков рэпера в соцсети Instagram вызвало видео, в котором кумир предстал в нетрезвом виде. Впоследствии украинский певец, сбривший собственные брови, неоднократно публиковал ролики несвязного содержания. Несмотря на предыдущие сообщения от Оксаны Самойловой о желании "не просыпаться в этом мире", новые посты от супружеской пары свидетельствуют об их примирении.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 20:30

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Дезинфекция прежде всего»: Евгения Лоза в душе показала, как бороться с…
Bank of America объявил о масштабном финансовом кризисе в…
Юлия Барановская испытывает стыд за Аршавина, пытающегося через суд снизить сумму алиментов на совместных…
Диетологи : Морковь и авокадо при чрезмерном употреблении приводят к проблемам со…
Новые правила освидетельствования российских водителей повторно проверят на…
Xiaomi назвала дату мировой премьеры флагманского смартфона Mi…
Елена Малышева дала рекомендации для защиты от…
Пугачёва и Леонтьев в инвалидных колясках на кадрах архивного видео исполнили песню…
Медики: Кисломолочные продукты очищают от токсинов и оздоравливают…
Эксперты развеяли основные мифы о турбированных…
Танцор Дмитрий Красилов из клипа Little Big пошутил про отмену «Евровидения»: "Первое место было…
Возлюбленная Тимати Анастасия Решетова обнажилась перед…
Медики рассказали, как следует делать уборку дома в условиях…
Названа сумма алиментов, которые звезда «Дом-2» Степан Меньщиков платит своей бывшей жене Евгении…
«Температура прошла»: Заразившаяся коронавирусом COVID-19 Ольга Куриленко пошла на…
Учёные из Японии разрабатывают препарат от коронавируса из плазмы…
Ученые: Травмы носа повышают риск попадания бактерий в…
Чем заняться во время карантина: Эксперты составили список интересных способов…
Энтони Хопкинс во время карантина сыграл на фортепиано вместе со своим…
Врач Дмитрий Мовчан: Рэпер Джиган создает "иллюзию…
Медики назвали 5 признаков ослабленной иммунной…
Путин о Галкине: «Человек, который не имеет должности, может шутить как…
Лянка Грыу о диагнозе сына: «Я вцепилась в его здоровье, которое для меня превыше…
НИИ гриппа: Вакцина от коронавируса появится в конце 2021…
Жена звезды «Дом-2» Стёпы Меньщикова потеряла…
Рэпер Джиган показал седую бороду после ссоры с Оксаной…
Звезда «Дом-2» Алексей Безус сделал предложение Милене…
Бюджетный смартфон Ulefone Armor X7 доступен по предзаказу за…
Просмотреть все новости