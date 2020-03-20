Павел Деревянко призвал мыть руки для борьбы с коронавирусом

Недавно российские звезды начали присоединяться к флешмобу и публиковать видеозаписи, на которых демонстрируют тщательное мытье рук, которое, как известно, позволяет существенно снизить риск заражения коронавирусом нового типа. Одним из первых участников этой акции стал актер Павел Деревянко. На своей страничке в соцсети артист опубликовал видео, на котором показал, как вместе с коллегами и дочерью тщательно моет руки. В процессе мыться рук знаменитый актер вместе со своей дочерью повторяет фразу «чистота – залог здоровья».Кроме того, Деревянко призвал всех присоединиться к этой акции и публиковать похожие ролики. А самое главное, по его словам, не забывать всегда мыть руки, чтобы не оставить вирусу шанса.