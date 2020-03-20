Официальную презентацию Honor 30S запланировали на 30 марта
Пользователи в скором времени смогут оценить характеристики и внешний вид Honor 30S. Официальную презентацию нового смартфона запланировали на 30 марта, о чем упоминается в тизере разработчика.
Запуск Honor 30S состоится 30 марта в Китае, о чем сообщили представители компании через свой официальный аккаунт в соцсети Weibo. Предстоящий смартфон получит поддержку сетей 5G и полноэкранный дизайн без вырезов, тизерные изображения которого недавно появились в Сети. На задней части корпуса разместится модуль прямоугольной формы, содержащий четыре камеры. Комплектация также может включать в себя процессор Kirin 820 5G и быструю зарядку 40 Вт.
По предварительной информации, регулятор громкости, сканер отпечатков пальцев, а также клавиша блокировки смартфона разместятся на боковых гранях. Недавняя утечка от надежного инсайдера Мукула Шармы намекала на то, что компания предложит устройство как минимум в двух цветовых вариантах, включая белый и оранжевый. Суббренд Huawei еще не подтвердил международную доступность Honor 30S. Более того, стоимость новинки пока хранится в секрете.
Запуск Honor 30S состоится 30 марта в Китае, о чем сообщили представители компании через свой официальный аккаунт в соцсети Weibo. Предстоящий смартфон получит поддержку сетей 5G и полноэкранный дизайн без вырезов, тизерные изображения которого недавно появились в Сети. На задней части корпуса разместится модуль прямоугольной формы, содержащий четыре камеры. Комплектация также может включать в себя процессор Kirin 820 5G и быструю зарядку 40 Вт.
По предварительной информации, регулятор громкости, сканер отпечатков пальцев, а также клавиша блокировки смартфона разместятся на боковых гранях. Недавняя утечка от надежного инсайдера Мукула Шармы намекала на то, что компания предложит устройство как минимум в двух цветовых вариантах, включая белый и оранжевый. Суббренд Huawei еще не подтвердил международную доступность Honor 30S. Более того, стоимость новинки пока хранится в секрете.
Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 06:08