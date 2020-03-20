АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Брюсу Уиллису 65 лет: Интересные факты о звезде…
EUR 87.27 USD 80.16
Курс валют на 20.03.2020

Официальную презентацию Honor 30S запланировали на 30 марта

Пользователи в скором времени смогут оценить характеристики и внешний вид Honor 30S. Официальную презентацию нового смартфона запланировали на 30 марта, о чем упоминается в тизере разработчика.

Запуск Honor 30S состоится 30 марта в Китае, о чем сообщили представители компании через свой официальный аккаунт в соцсети Weibo. Предстоящий смартфон получит поддержку сетей 5G и полноэкранный дизайн без вырезов, тизерные изображения которого недавно появились в Сети. На задней части корпуса разместится модуль прямоугольной формы, содержащий четыре камеры. Комплектация также может включать в себя процессор Kirin 820 5G и быструю зарядку 40 Вт.

По предварительной информации, регулятор громкости, сканер отпечатков пальцев, а также клавиша блокировки смартфона разместятся на боковых гранях. Недавняя утечка от надежного инсайдера Мукула Шармы намекала на то, что компания предложит устройство как минимум в двух цветовых вариантах, включая белый и оранжевый. Суббренд Huawei еще не подтвердил международную доступность Honor 30S. Более того, стоимость новинки пока хранится в секрете.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 06:08

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Официальную презентацию Honor 30S запланировали на 30…
Застрявший на Марсе аппарат NASA вытащили с помощью удара…
Google замораживает обновления Chrome и Chrome OS из-за…
Дженнифер Лопес продемонстрировала танцы своего 12-летнего сына Макса на…
Павел Деревянко призвал мыть руки для борьбы с…
«Красоту коронавирус обходи стороной»: Наташа Королева для защиты от заболевания использует дорогую дизайнерскую…
В NASA готовят к полету ионный двигатель для изменения траектории…
В России решили восстановить уникальный внедорожник УАЗ-3128…
Выйдет мелкая серия суперкара Tritium с «безграничными возможностями…
«Дезинфекция прежде всего»: Евгения Лоза в душе показала, как бороться с…
Bank of America объявил о масштабном финансовом кризисе в…
Юлия Барановская испытывает стыд за Аршавина, пытающегося через суд снизить сумму алиментов на совместных…
Диетологи : Морковь и авокадо при чрезмерном употреблении приводят к проблемам со…
Новые правила освидетельствования российских водителей повторно проверят на…
Xiaomi назвала дату мировой премьеры флагманского смартфона Mi…
Елена Малышева дала рекомендации для защиты от…
Пугачёва и Леонтьев в инвалидных колясках на кадрах архивного видео исполнили песню…
Медики: Кисломолочные продукты очищают от токсинов и оздоравливают…
Эксперты развеяли основные мифы о турбированных…
Танцор Дмитрий Красилов из клипа Little Big пошутил про отмену «Евровидения»: "Первое место было…
Возлюбленная Тимати Анастасия Решетова обнажилась перед…
Медики рассказали, как следует делать уборку дома в условиях…
Названа сумма алиментов, которые звезда «Дом-2» Степан Меньщиков платит своей бывшей жене Евгении…
«Температура прошла»: Заразившаяся коронавирусом COVID-19 Ольга Куриленко пошла на…
Учёные из Японии разрабатывают препарат от коронавируса из плазмы…
Ученые: Травмы носа повышают риск попадания бактерий в…
Чем заняться во время карантина: Эксперты составили список интересных способов…
Энтони Хопкинс во время карантина сыграл на фортепиано вместе со своим…
Просмотреть все новости