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"Я в прошлый раз едва вспомнила, кто это такая": Ксения Бородина высказалась о возвращении Ольги Сударкиной на "Дом-2"

Не так давно стало известно, что на проект "Дом-2" решила вернуться бывшая участница Ольга Сударкина. Во время ее пребывания на реалити-шоу в прошлый раз между брюнеткой и Ксенией Бородиной произошел конфликт, девушка даже была намерена подать на телеведущую в суд. Теперь же, как оказалось, знаменитость и вовсе смогла с трудом вспомнить, о ком идет речь.
"Я в прошлый раз едва вспомнила, кто это такая": Ксения Бородина высказалась о возвращении Ольги Сударкиной на "Дом-2"

Долгое время в Сети обсуждалась вражда между телеведущей Ксенией Бородиной и участницей реалити-шоу "Дом-2" Ольгой Сударкиной. Последняя не скрывала своей неприязни к звезде, а та, в свою очередь, позволяла себе оскорблять брюнетку, причем даже на общих собраниях. В итоге Сударкина подала иск в суд и грозилась Бородиной расправой. Не так давно она подтвердила свое возвращение на проект, и все стали ждать, как будет развиваться ситуация дальше.

Тем не менее, как оказалось, неприязнь, видимо, осталась только у Сударкиной, ведь Бородина и вовсе не обращает внимание на былой конфликт.

«У меня карантин, мои дети сидят сутками дома, у них могут выявить коронавирус. Куча дел личных. И совершенно нет ни времени, ни настроения, ни желания обсуждать каких-то там неблагополучных бывших участниц. Я в прошлый раз едва вспомнила, кто это такая. Возвращается? Ну, пускай. Что касается моего к ней отношения – такое же будет, как к остальным подопечным. Будет нормальное поведение – с моей стороны ноль претензий. Будет выкобеливаться – пойдет домой, и быстро, как и в прошлый раз», - сказала телеведущая "Дома-2".

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Добавил: Joker Сегодня, 17:36

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