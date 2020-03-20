Дженнифер Лопес продемонстрировала танцы своего 12-летнего сына Макса на гироскутере

На видео видно как сын Дженнифер Лопес и Марка Энтони выехал из дома на электрическом транспорте. В руках мальчик держал поднос, на котором вез банку и стакан, потом вылил содержимое банки и передал, предположительно, Алексу Родригесу. Профессиональный американский бейсболист пребывает в романтических отношениях с Дженнифер Лопес с 2017 года. В описании под видео исполнительница поделилась, что «сейчас нет возможности посещать рестораны, однако и тут обслуживают и развлекают довольно хорошо». Сын певицы продемонстрировал танцевальные движения, пребывая на гироскутере.В конце «представления» мальчик с разбега прыгнул в воду бассейна, расположенного во дворе. Поклонники актрисы выразили свое восхищение ее наследником, отметив его азартность и способность к импровизации. Фанаты также оценили гибкость и ловкость мальчика, и выразили сожаление, что их собственное времяпрепровождение во время карантина является не таким веселым.