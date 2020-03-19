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Переговорщик по Brexit Мишель Барнье заразился коронавирусом

Недавно появилась информация о том, что переговорщик по Brexit Мишель Барнье заражен коронавирусом. Теперь он будет изолирован в собственном доме и должен пройти полную процедуру, которая предусмотрена в случае опасной болезни.
Переговорщик по Brexit Мишель Барнье заразился коронавирусом

Недавно Мишель Барнье сообщил о том, что врачи диагностировали у него коронавирус. О первых признаках заболевания и общем состоянии здоровья французский консервативный политик решил не сообщать. Однако медики предупреждают, недуг особо опасен для людей пожилого возраста. Первыми признаками заболевания является повышенная температура, далее возникают проблемы с легкими. При ослабленном иммунитете заболевший подвергается серьёзной опасности. Зарубежные врачи на данный момент не сообщают о состоянии здоровья Мишель Барнье.

Ранее медики рассказали, почему коронавирус сложнее переносится у молодых людей. Оказывается, всё зависит от общего состояния здоровья человека. Также доктор Анча Баранова рассказала о повторном проявлении заболевания после выписывания пациентов. Дело в том, что инфекция слишком медленно выводится из организма, поэтому есть риск возникновения новой болезни.

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Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 18:32

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