Переговорщик по Brexit Мишель Барнье заразился коронавирусом
Недавно появилась информация о том, что переговорщик по Brexit Мишель Барнье заражен коронавирусом. Теперь он будет изолирован в собственном доме и должен пройти полную процедуру, которая предусмотрена в случае опасной болезни.
Недавно Мишель Барнье сообщил о том, что врачи диагностировали у него коронавирус. О первых признаках заболевания и общем состоянии здоровья французский консервативный политик решил не сообщать. Однако медики предупреждают, недуг особо опасен для людей пожилого возраста. Первыми признаками заболевания является повышенная температура, далее возникают проблемы с легкими. При ослабленном иммунитете заболевший подвергается серьёзной опасности. Зарубежные врачи на данный момент не сообщают о состоянии здоровья Мишель Барнье.
Ранее медики рассказали, почему коронавирус сложнее переносится у молодых людей. Оказывается, всё зависит от общего состояния здоровья человека. Также доктор Анча Баранова рассказала о повторном проявлении заболевания после выписывания пациентов. Дело в том, что инфекция слишком медленно выводится из организма, поэтому есть риск возникновения новой болезни.
Недавно Мишель Барнье сообщил о том, что врачи диагностировали у него коронавирус. О первых признаках заболевания и общем состоянии здоровья французский консервативный политик решил не сообщать. Однако медики предупреждают, недуг особо опасен для людей пожилого возраста. Первыми признаками заболевания является повышенная температура, далее возникают проблемы с легкими. При ослабленном иммунитете заболевший подвергается серьёзной опасности. Зарубежные врачи на данный момент не сообщают о состоянии здоровья Мишель Барнье.
Ранее медики рассказали, почему коронавирус сложнее переносится у молодых людей. Оказывается, всё зависит от общего состояния здоровья человека. Также доктор Анча Баранова рассказала о повторном проявлении заболевания после выписывания пациентов. Дело в том, что инфекция слишком медленно выводится из организма, поэтому есть риск возникновения новой болезни.