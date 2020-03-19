Джиган назвал лучшим «оружием» против хейтеров «игнор и юмор»

Недавно Джиган публиковал в Instagram фото, сделанные во время прогулки с сыном, встречи с другом, похода в музей и прочее. Судя по всему, рэпер пытается доказать окружающим, что у него в жизни всё замечательно. Однако хейтеры не оставляют музыканта в покое, в комментариях напоминая: его жена Оксана Самойлова, оставшаяся с четырьмя детьми, один из которых – ещё младенец, чувствует себя не настолько «беззаботной».Джиган посвятил таким людям отдельный пост в Instagram, написав следующее:Тем не менее, количество злобных комментариев после этого не поубавилось. Рэпера обвиняют в том, что он внезапно разочаровал своих поклонников, так как прежде считался примерным семьянином, любящим супругом и отцом, а сейчас «вызывает отвращение». Комментаторы призывают Джигана перестать «позориться» и «деградировать», но как можно скорее вернуться в семью.Как и обещал, на новый поток критики музыкант отреагировал «игнором»: он опубликовал фото, которым похвастался хорошим уловом на рыбалке, а также предложил «друзьям загадать три желания».