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Джиган назвал лучшим «оружием» против хейтеров «игнор и юмор»

Рэп-исполнитель Джиган, в отличие от своей супруги Оксаны Самойловой, после семейного скандала продолжает активную деятельность в интернет-пространстве, публикуя на площадке соцсети Instagram фото- и видеоматериалы из своей личной жизни. На критиков и хейтеров музыкант не обращает внимания, отмечая, что лучшее «оружие» против таких людей – игнор и юмор.
Джиган назвал лучшим «оружием» против хейтеров «игнор и юмор»

Недавно Джиган публиковал в Instagram фото, сделанные во время прогулки с сыном, встречи с другом, похода в музей и прочее. Судя по всему, рэпер пытается доказать окружающим, что у него в жизни всё замечательно. Однако хейтеры не оставляют музыканта в покое, в комментариях напоминая: его жена Оксана Самойлова, оставшаяся с четырьмя детьми, один из которых – ещё младенец, чувствует себя не настолько «беззаботной».

Джиган посвятил таким людям отдельный пост в Instagram, написав следующее: «Лучшим оружием против глупых людей является игнор, а лучшей защитой от хейтеров – юмор. Я всех люблю».

Тем не менее, количество злобных комментариев после этого не поубавилось. Рэпера обвиняют в том, что он внезапно разочаровал своих поклонников, так как прежде считался примерным семьянином, любящим супругом и отцом, а сейчас «вызывает отвращение». Комментаторы призывают Джигана перестать «позориться» и «деградировать», но как можно скорее вернуться в семью.

Как и обещал, на новый поток критики музыкант отреагировал «игнором»: он опубликовал фото, которым похвастался хорошим уловом на рыбалке, а также предложил «друзьям загадать три желания».

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 18:30

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