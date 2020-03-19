Археологи обнаружили в Китае упоминания об эпидемиях 3000-летней давности





Заметки о прошедших эпидемиях в КНР значились в цзягувэнь - артефактах, которые могут быть наиболее древними образцами китайской письменности. Первые тексты, нанесенные на черепашьи панцири и кости, которые обнаружили в 1899 году. Они содержат большое количество важнейшей информации о истории Древнего Китая. В частности, археологам удалось найти в одном из образцов фрагменты, в которых говорится о вспышке болезни 3000 лет тому назад.Речь идет об инфекции, которая распространилась в столице династии Шан-Инь возле современного Аньяна. Известно, что недуг поразил и тогдашнего правителя страны. При этом, главными методами противодействия считались жертвоприношения. Все же, наблюдались и рациональные подходы, вроде изоляции зараженных и создания отчужденных мест. Китайские исследователи говорят, что с таким понятием, как карантин - жители исчезнувших государств были знакомы.