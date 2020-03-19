АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Брюсу Уиллису 65 лет: Интересные факты о звезде…
EUR 84.89 USD 77.21
Курс валют на 19.03.2020

Археологи обнаружили в Китае упоминания об эпидемиях 3000-летней давности

Новое открытие ученых из Китая может рассказать о том, как древний люди боролись с эпидемиями. Археологи обнаружили упоминания о вспышках болезней 3000-летней давности в текстах цзягувэнь.
Археологи обнаружили в Китае упоминания об эпидемиях 3000-летней давности

Заметки о прошедших эпидемиях в КНР значились в цзягувэнь - артефактах, которые могут быть наиболее древними образцами китайской письменности. Первые тексты, нанесенные на черепашьи панцири и кости, которые обнаружили в 1899 году. Они содержат большое количество важнейшей информации о истории Древнего Китая. В частности, археологам удалось найти в одном из образцов фрагменты, в которых говорится о вспышке болезни 3000 лет тому назад.

Речь идет об инфекции, которая распространилась в столице династии Шан-Инь возле современного Аньяна. Известно, что недуг поразил и тогдашнего правителя страны. При этом, главными методами противодействия считались жертвоприношения. Все же, наблюдались и рациональные подходы, вроде изоляции зараженных и создания отчужденных мест. Китайские исследователи говорят, что с таким понятием, как карантин - жители исчезнувших государств были знакомы.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 20:20

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Дезинфекция прежде всего»: Евгения Лоза в душе показала, как бороться с…
Bank of America объявил о масштабном финансовом кризисе в…
Юлия Барановская испытывает стыд за Аршавина, пытающегося через суд снизить сумму алиментов на совместных…
Диетологи : Морковь и авокадо при чрезмерном употреблении приводят к проблемам со…
Новые правила освидетельствования российских водителей повторно проверят на…
Xiaomi назвала дату мировой премьеры флагманского смартфона Mi…
Елена Малышева дала рекомендации для защиты от…
Пугачёва и Леонтьев в инвалидных колясках на кадрах архивного видео исполнили песню…
Медики: Кисломолочные продукты очищают от токсинов и оздоравливают…
Эксперты развеяли основные мифы о турбированных…
Танцор Дмитрий Красилов из клипа Little Big пошутил про отмену «Евровидения»: "Первое место было…
Возлюбленная Тимати Анастасия Решетова обнажилась перед…
Медики рассказали, как следует делать уборку дома в условиях…
Названа сумма алиментов, которые звезда «Дом-2» Степан Меньщиков платит своей бывшей жене Евгении…
«Температура прошла»: Заразившаяся коронавирусом COVID-19 Ольга Куриленко пошла на…
Учёные из Японии разрабатывают препарат от коронавируса из плазмы…
Ученые: Травмы носа повышают риск попадания бактерий в…
Чем заняться во время карантина: Эксперты составили список интересных способов…
Энтони Хопкинс во время карантина сыграл на фортепиано вместе со своим…
Врач Дмитрий Мовчан: Рэпер Джиган создает "иллюзию…
Медики назвали 5 признаков ослабленной иммунной…
Путин о Галкине: «Человек, который не имеет должности, может шутить как…
Лянка Грыу о диагнозе сына: «Я вцепилась в его здоровье, которое для меня превыше…
НИИ гриппа: Вакцина от коронавируса появится в конце 2021…
Жена звезды «Дом-2» Стёпы Меньщикова потеряла…
Рэпер Джиган показал седую бороду после ссоры с Оксаной…
Звезда «Дом-2» Алексей Безус сделал предложение Милене…
Бюджетный смартфон Ulefone Armor X7 доступен по предзаказу за…
Просмотреть все новости