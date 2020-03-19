Психолог предрек скорый развод Дмитрию Дмитренко и Ольге Рапунцель





Психолог, работающий в журнале проекта "Дом-2" отметил, что между влюбленными Ольгой Рапунцель и Дмитрием Дмитренко слишком часто происходят скандалы. Звезда реалити-шоу явно недовольна своим мужем, высказывает ему за малейшие мелочи и винит во всем, что бы не происходило. Эксперт видит причиной этому то, что Ольга Рапунцель давно недовольна своим избранником, но боится потерять статус замужней женщины.Дмитрий Дмитренко же, в свою очередь, понимает, что совершил ошибку, остановив выбор на Оле Рапунцель, но боится признавать это, из-за чего попадает в полную зависимость от своей супруги. Измениться специалист советует именно мужчине в этой ситуации, он должен возглавить семью и очертить жене допустимые границы. В ином случае в скором времени их ждет развод.