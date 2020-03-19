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Психолог предрек скорый развод Дмитрию Дмитренко и Ольге Рапунцель

Звезды проекта "Дом-2" Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко, несмотря на ожидание рождения второго ребенка, то и дело ссорятся и выясняют отношения. Психолог прокомментировал ситуацию в семье участников реалити-шоу и предрек им скорое расставание, если никто из супругов не изменится.
Психолог предрек скорый развод Дмитрию Дмитренко и Ольге Рапунцель

Психолог, работающий в журнале проекта "Дом-2" отметил, что между влюбленными Ольгой Рапунцель и Дмитрием Дмитренко слишком часто происходят скандалы. Звезда реалити-шоу явно недовольна своим мужем, высказывает ему за малейшие мелочи и винит во всем, что бы не происходило. Эксперт видит причиной этому то, что Ольга Рапунцель давно недовольна своим избранником, но боится потерять статус замужней женщины.

Дмитрий Дмитренко же, в свою очередь, понимает, что совершил ошибку, остановив выбор на Оле Рапунцель, но боится признавать это, из-за чего попадает в полную зависимость от своей супруги. Измениться специалист советует именно мужчине в этой ситуации, он должен возглавить семью и очертить жене допустимые границы. В ином случае в скором времени их ждет развод.

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Добавил: Joker Сегодня, 17:36

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