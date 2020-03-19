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На проект "Дом-2" хочет прийти бывшая возлюбленная Дениса Мокроусова

Долгое время участник проекта "Дом-2" и избранник Алены Рапунцель Денис Мокроусов утаивал подробности своей личной жизни. Более того, молодой человек неохотно рассказывает о романе с топовой проектанткой, а недавно оказалось, что к нему в периметр хочет прийти экс-возлюбленная по имени Елена.
На проект "Дом-2" хочет прийти бывшая возлюбленная Дениса Мокроусова

Как только Алена Рапунцель рассказала о своем новом избраннике, к Денису Мокроусову стали проявлять повышенное внимание фанаты реалити-шоу, которые пристально следят за жизнью "брендов". Тем не менее, сам он был этому не сильно рад. Теперь же отношения между влюбленными, видимо, наладились, молодой человек даже нашел общий язык с матерью своей возлюбленной - Татьяной Григорьевской.

Однако в Сети появилась информация, что на "Дом-2" к Денису Мокроусову хочет прийти его бывшая невеста по имени Елена. Она рассказала организаторам, что рассталась с мужчиной два года назад, а причиной тому стало недовольство отношениями его родителей, так как у девушки ранее была семья и уже есть ребенок.

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Добавил: Joker Сегодня, 17:35

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