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Google замораживает обновления Chrome и Chrome OS из-за коронавируса

Американская корпорация Google обратилась через свой официальный аккаунт в сети микроблогов Twitter ко всем пользователям, отметив, что временно приостанавливает выход обновлений для новых версий браузера Chrome и операционной системы Chrome OS. Такое решение в компании приняли из-за пандемии коронавируса.
Google замораживает обновления Chrome и Chrome OS из-за коронавируса

В Google при этом уточняют, что многие компании на данный момент активно меняют график работы своих сотрудников, ориентируясь на меры предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Кто-то уже отправлен в отпуск, кому-то позволено работать из дома и так далее. Корректировка рабочих графиков и заставила корпорацию приостановить работы над новыми выпусками Chrome и Chrome OS. «Наша основная цель заключается в обеспечении надежности, стабильности и безопасности каждого пользователя, который зависит от этих программных продуктов. В будущем будет определена приоритетность обновлений, которые связаны с безопасностью. Оставайтесь с нами», - гласит сообщение компании.

Примечательно, что это заявление Google вызвало в рядах пользователей неоднозначную реакцию. К примеру, некоторые считают, что в сложившейся ситуации разработчик вполне может отложить на будущее серьезные обновления и нововведения и сосредоточиться на безопасности и стабильности работы своих программных продуктов. Другие, напротив, выражают свое возмущение из-за принятого «корпорацией добра» решения.

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Технологии
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 04:05

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