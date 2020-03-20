«Красоту коронавирус обходи стороной»: Наташа Королева для защиты от заболевания использует дорогую дизайнерскую маску
Наташа Королева на своей странице в социальной сети Instagram поместила видеоролик, в котором похвасталась перед подписчиками своей необычной дорогой дизайнерской маской. На защитном средстве имеется много украшений.
Наталья Королева показала, что маска сшита из ткани черного цвета и украшена множеством камней и кристаллов. Исполнительница хита «Маленькая страна» подчеркнула, что артисты всегда остаются артистами, даже в чрезвычайных ситуациях, и им всегда хочется красоты.
Супруга известного актера Сергея Глушко считает свою маску «прекрасно красивой» и поблагодарила дизайнера Татьяну Мельник за ее создание. Певица обратила внимание поклонников на то, что при ее изготовлении были соблюдены все медицинские требования. Артистка полагает, что в сложившейся ситуации актуален девиз: «Красоту коронавирус обходи стороной». Певица пожелала фанатам не падать духом и не унывать из-за пандемии. Журналисты «Дни.ру» выяснили, что стоимость такого защитного аксессуара составляет около 350 тысяч рублей.
За время публикации видеоролик посмотрели почти 150 тысяч пользователей. В комментариях под постом их мнения разделились. Некоторые поклонники оценили оригинальную маску. «Шикарно», «Позитивно», - делились они своими впечатлениями. Однако большинство фолловеров раскритиковали певицу, и выбор такой маски посчитали неуместным. «Это глупо», «Ее же нужно каждые два часа менять», - негодовали они. Одна из пользовательниц даже отметила, что «у ее собаки похожий намордник».
Наталья Королева показала, что маска сшита из ткани черного цвета и украшена множеством камней и кристаллов. Исполнительница хита «Маленькая страна» подчеркнула, что артисты всегда остаются артистами, даже в чрезвычайных ситуациях, и им всегда хочется красоты.
Супруга известного актера Сергея Глушко считает свою маску «прекрасно красивой» и поблагодарила дизайнера Татьяну Мельник за ее создание. Певица обратила внимание поклонников на то, что при ее изготовлении были соблюдены все медицинские требования. Артистка полагает, что в сложившейся ситуации актуален девиз: «Красоту коронавирус обходи стороной». Певица пожелала фанатам не падать духом и не унывать из-за пандемии. Журналисты «Дни.ру» выяснили, что стоимость такого защитного аксессуара составляет около 350 тысяч рублей.
За время публикации видеоролик посмотрели почти 150 тысяч пользователей. В комментариях под постом их мнения разделились. Некоторые поклонники оценили оригинальную маску. «Шикарно», «Позитивно», - делились они своими впечатлениями. Однако большинство фолловеров раскритиковали певицу, и выбор такой маски посчитали неуместным. «Это глупо», «Ее же нужно каждые два часа менять», - негодовали они. Одна из пользовательниц даже отметила, что «у ее собаки похожий намордник».
ШоуБиз
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 01:10